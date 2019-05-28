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вторник, 28 мая 2019 14:08

Аналог Мертвого моря в Полтавской области

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Бишофит Полтавский поможет при проблемах с нервной, опорно-двигательной, желудочно-кишечной системами. Месторождение открыли 70 лет назад.

Gazeta.ua узнала об основных компонентах бишофита Полтавского, и как они влияют на здоровье человека.

  Бишофит Полтавский поможет при проблемах с нервной, опорно-двигательной, желудочно-кишечной системами
Бишофит Полтавский поможет при проблемах с нервной, опорно-двигательной, желудочно-кишечной системами

Вы все слышали о Мертвом море? О том, что в его сильно соленой воде нельзя утонуть? Это очень популярное место - чтобы поплавать в целебных водах Мертвого моря, в Израиль едут туристы со всего мира.

А теперь представьте себе, что в Полтавской области, среди зеленых сосновых лесов, на глубине 2,5 км находится соль, похожая на соль Мертвого моря, но с более чистым и богатым составом! Эта соль и является Бишофит Полтавский! Месторождение его было открыто еще в 70-х годах прошлого столетия. Позже оказалось, что это - самое глубокое залегание Бишофита в мире.

Благодаря большой глубине залегания Бишофит Полтавский был надежно защищен в течение 250 млн. лет естественным барьером от проникновения токсинов и вредных примесей!

Древний океан, в котором зарождалась жизнь на планете, был хлоридно-магниевым, а не хлоридно-натриевым, как сейчас. Хлорид магния - это основной компонент Бишофита, и наш организм воспринимает Бишофит как соль, наиболее родственную с ним.

Многие слышали о важности магния для людей, но мало кто представляет, насколько он важен!

Когда люди начинают применять продукты на основе Бишофита Полтавского, очень часто проблемы с нервной, опорно-двигательной, желудочно-кишечной системами в организме уменьшаются или исчезают полностью!

С 2000 года выпускается косметическая продукция на основе этого уникального минерала!

За это время было проведено много исследований, все доказали большую эффективность Бишофита Полтавского.

Сейчас продукция с бишофитом выпускается под торговыми марками Бішофіт Полтавський, Спинесил, Веновазин, Bisheffect.

Есть несколько серий: по уходу за полостью рта (лечебные зубные пасты и ополаскиватели), гели для кожи (вспомогательные средства при артрозе, артрите, остеопорозе и других проблемах опорно-двигательного аппарата, варикозном расширении сосудов, пяточные шпоры), средства для ванн (хвойные, антистрессовые), магниевое масло, диетическая добавка Бишофит Полтавский Bisheffect.

  Бишофит Полтавский поможет при проблемах с нервной, опорно-двигательной, желудочно-кишечной системами
Бишофит Полтавский поможет при проблемах с нервной, опорно-двигательной, желудочно-кишечной системами

Сегодня производство находится в живописном уголке Полтавской области, в селе Малая Перещепина. Там наши земляки производят продукцию, которая реализуется в Украине, и поставляется в ЕС.

У природы есть все для вашего здоровья! Используйте природные средства и будьте всегда здоровы!

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