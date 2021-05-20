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четверг, 20 мая 2021 09:09

Алютал - выбор страны 2021

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  Алютал уже несколько лет подряд получает премию "Выбор страны"
Алютал уже несколько лет подряд получает премию "Выбор страны"

Года добросовестного труда и хороший результат - это наше настоящее. Нам действительно есть чем гордиться, потому Алютал уже несколько лет подряд получает премию "Выбор страны".

Стоит отметить, что выбирают номинантов члены экспертной комиссии премии "Выбор страны" за использование методики Creative Сorner Agency. Эта комиссия является независимым органом, а в работе использует данные Госкомстата и выборки КВЭД. Кроме этого, проводится маркетинговое исследование в 49 открытых источниках, а также расчет индексов FinScore и MarketScore. Все эти меры еще раз подтвердили - мы достойны называться лучшими в своей сфере!

Удостоверяющий полученная нами награда?

Спешим Вас заверить, что исследования ООО "Выбор страны" вполне прозрачны. Специалисты пользуются 9 методиками исследования рынка, а также оценкой URSA-50.

Относительно нашей команде, то для нас главным показателем является стабильно высокое качество услуг и продукции. Полученная премия "Выбор страны" 2021 - наша общая заслуга.

Кроме этого, стоит отметить, что Алютал 2021 признан "номер 1" среди импортеров алюминиевых материалов (алюминиевые композитные панели) для облицовочных фасадов. А еще мы поставляем для Вас эксклюзивные в Украине композитные панели Alpolic и Naturalbond.

  Алютал уже несколько лет подряд получает премию "Выбор страны"
Алютал уже несколько лет подряд получает премию "Выбор страны"

Вместо заключения

О том, как мы видим нашу миссию, то все очень просто и понятно. Во-первых, формирование внутри страны здоровой конкурентной среды в условиях отечественного строительного рынка. Во-вторых, реновация строительного рынка и внедрения новейших высокотехнологичных отделочных материалов. Все это возможно, с нашей точки зрения, только в сотрудничестве с подрядчиками, архитекторами, инженерами, бизнесом и строителями всех уровней.

Мы за перемены, как шаг к будущему успеху!

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