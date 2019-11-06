Алена Дегрик рассказала, какие проблемы может решить легализация игрального бизнеса в Украине

Генеральный директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик прокомментировала законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

Генеральный директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик не могла пройти мимо обсуждение законопроекта о легализации игрального бизнеса в Украине. В блоге на ua.news она подробно рассказала о том, какие проблемы может решить легализация игрального бизнеса в Украине.

Легальный или нет – игральный бизнес так или иначе присутствовал, отрицать это не было смысла. Поэтому в первую очередь мне хотелось бы затронуть экономический аспект проблемы. Правительство Зеленского хочет получить статус наиболее прогрессивного Кабмина за всю историю Украины – а потому организационно-финансовая сторона вопроса у них проработана наиболее сильно. Она же используется как главный аргумент. Предлагаю разобраться в этом более предметно.

Уменьшение теневой экономики и доход в бюджет

Самый очевидный аргумент, который вы видите и без меня. О цифрах говорить рано (часто видела цифру около 5 млрд грн) – в законопроект постоянно вносятся правки, и прогнозы по бюджетным поступлениям можно будет строить исходя из "стабильной сборки" законопроекта.

Но как именно Украина получит доход от этого? В первую очередь – лицензирование. Игральные автоматы, казино – для каждого типа подобных заведений должна быть своя лицензия. Чем выше уровень/ класс/ статус игрального предприятия – тем выше стоимость лицензии. Это позволит единоразово получать серьезные суммы, причем в законопроекте уже четко прописано обязательное целевое использование средств с лицензирования на финансирование медицины, спорта и культуры.

Второе – налоги. К примеру, в законопроекте говорится о верификации оборудования по международным стандартам. Ввоз такого оборудования и его верификация, ясное дело, должны иметь понятные пошлины – которые должны быть гораздо ниже, чем штрафы за обход правил.