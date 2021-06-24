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пятница, 25 июня 2021 11:23

7 ошибок, которые портят ваш поиск работы и как их исправить

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7 ошибок, которые портят ваш поиск работы и как их исправить
Самая большая ошибка при поиске работы - не интересоваться новыми вакансиями

Когда вы ищете новую работу, многое может пойти не так, от неправильного форматирования резюме до вопросов во время собеседования. Обратите внимание на эти 7 распространенных ошибок, которые часто совершают соискатели.

Недостаточно рано начать поиск работы

Самая большая ошибка — не интересоваться новыми вакансиями. Вам следует продолжать смотреть новые вакансии, даже когда вы уже работаете и не планируете освобождаться в ближайшее время. Это будет держать вас в тонусе и вы будете знать который сейчас есть спрос на рынке.

Отправка не запрошенных резюме

Если вы нашли компанию, в которой хотите работать, и контактную информацию, кто там работает, это классно. Но не присылайте свое резюме на ровном месте. Это одна из самых распространенных ошибок при поиске работы. Вместо этого попросите совета у вашего контактного лица, прежде чем подавать заявку на вакансию, обычно — вас зарекомендуют или передадут ваше резюме.

Не держать в секрете поиск работы

В некоторых случаях имеет смысл сообщить начальнику, что вы думаете об уходе, — если ваш руководитель захочет изменить то, что вас беспокоит. Но это во многом зависит от вашего начальника, и в большинстве случаев вам следует держать ваш поиск работы в секрете от вашего работодателя.

Не очищать ваши онлайн-профили

Большинство людей знают, что потенциальные работодатели проверяют профили кандидатов в социальных сетях, тем не менее многим кандидатам по-прежнему отказывают из-за их слабого присутствия в Интернете. Иногда дело не в неприемлемом контенте, а в плохих коммуникативных навыках. Приведите в порядок свои профили в социальных сетях и убедитесь, что в них нет ничего такого, что могло бы выставить вас в плохом свете.

Отправка одного резюме на все вакансии

Может показаться, что это слишком много работы, но вы должны адаптировать свое резюме к работе и вашей профессии. Помните, что менеджеры по найму проверяют, соответствует ли ваше резюме должности. Избегайте типичных ошибок в резюме. Используйте ключевые слова из списка вакансий в своем резюме и суммируйте свою квалификацию на основе того, что ищет компания. И избегайте рассылки одного и того же резюме повсюду. Вдохновитесь этой подборкой профессиональных резюме, которые разбиты по специальностям на 20 категорий. Выберите образец, и начните изменения в один клик.

Проходить собеседование неподготовленным

По словам менеджеров по персоналу, слишком много претендентов не готовы к таким вещам, как описание ситуаций, в которых они достигли успеха или потерпели неудачу, и не выглядят заинтересованными в работе. Поэтому к собеседованию, подготовьте список вопросов о компании и свои ответы на самые распространенные вопросы.

Недостаточное исследование компании

Прежде чем подавать заявку, ознакомьтесь с описанием компании — ее болевыми точками, ценностями и отраслевыми тенденциями. Это поможет вам понять, подходит ли вам компания по культуре, а также покажет вашему собеседнику, что вы действительно заботитесь о работе и своем потенциальном будущем в компании.

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