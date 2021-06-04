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пятница, 04 июня 2021 09:17

4 совета, как выбрать одеяло для сна

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Сегодня многих хозяек волнует вопрос, какие одеяла лучше покупать. В продаже представлен огромный ассортимент изделий. Разнообразие цветов, принтов, форм поражает воображение. Производством подобной продукции занимается множество брендов – отечественных и зарубежных.

Выбрать и купить одеяло в Украине легко в интернет-магазине Ananasko.

 

Что важно при выборе?

Чтобы выбрать идеальное одеяло, учитывайте несколько важных параметров:

1. Размер. В первую очередь нужно разобраться, какие бывают размеры одеял. Основные – это односпальные/полуторные (140x205 см, 150x210 см), двуспальные (175x205 см, 180x210 см), евро (200x210 см, 200x220 см). Также есть детские – 100x140 см и 110x140 см.

2. Наполнитель. Они делятся на 2 вида – натуральные и синтетические. Первые экологичны, хотя в уходе прихотливы. Сюда относится шерсть, пух, хлопок, бамбук. Синтетическое одеяло гипоаллергенно, стоит меньше по сравнению с аналогом, за ним просто ухаживать. В основном используется холлофайбер, синтепон, силикон.

3. Стоимость. Зависит от типа наполнителя, бренда, плотности, внешней ткани. Рейтинг наполнителей для одеял по цене: синтепоновые, из холлофайбера стоят от 250 грн, с лебяжьим пухом, хлопковые, бамбуковые – от 400 грн, шелковые – от 1000 грн. Одеяла из пуха и пера (дешевле только смеси с синтетическим материалом) – от 1400 грн.

4. Сезон. Есть универсальные изделия с наполнителем средней плотности. Это демисезонное одеяло, которое подойдет для тех, кто мало нуждается в тепле. Его используют осенью, весной и зимой (если помещение хорошо отапливается). Выделяют одеяло летнее и зимнее. Здесь важен такой показатель, как плотность – 150-220 г/кв. м идеально подходит для жаркого лета, а вот 300-350 г/кв. м имеют теплые изделия, подходящие для холодных зим.

Сегодня очень удобно покупать спальные принадлежности в режиме онлайн. Это дает возможность в спокойной обстановке, не спеша, определиться, из какого материала, с каким наполнителем выбрать одеяло. В ассортименте интернет-магазина представлены изделия на любой вкус. Каждый найдет свой вариант. Для удобства пользователей встроены фильтры поиска необходимого товара с левой части страницы.

Можно выбрать одеяло из лебединого пуха, с искусственным наполнителем, а заодно воспользоваться услугой доставки, чтобы насладиться шопингом без ограничений.

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Дата
04
июня

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