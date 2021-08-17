Урок для Украины из падения Афганистана: - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Распад Афганистана тревожит Украину", Atlantic Council, США

Недавние драматические события в Афганистане ошеломили международную публику и вызвали шок по всему миру.

Украина считает США ключевым союзником в необъявленной семилетней войне с Россией. Для наблюдателей в Киеве, захват Афганистана талибами представляет зловещее зрелище. Позиция Байдена соответствует его давнему убеждению в необходимости вывода войск из Афганистана. Это отражает его убеждение, что американская поддержка и помощь не должны восприниматься как должное и не могут продолжаться бесконечно для стран, которые доказывают, что не желают или не могут использовать их должным образом. Президент США неоднократно заявлял, что каждая страна, в которую Америка вкладывает финансовые, дипломатические, военные и политические ресурсы, имеет ограниченное окно для оправдания этих инвестиций или пересмотра стратегии США.

Автор: REUTERS Талиби у здания МВД Афганистана в Кабуле, 16 августа 2021 года

Байден решил, что у Ирака и Афганистана было более чем достаточно времени и возможностей, чтобы использовать американскую поддержку и помощь, но они не сделали этого. Это напрямую привело к нынешнему разгрому в Кабуле.

"Еще год или пять военного присутствия США ничего не изменит, если афганские военные не могут или не хотят удерживать свою страну. Бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране для меня неприемлемо", - сказал Байден.

Еще год или пять военного присутствия США ничего не изменит, если афганские военные не могут или не хотят удерживать свою страну

Некоторые в Киеве задают себе вопрос, имеет ли Байден такую же дату окончания, когда дело касается поддержки и помощи США Украине?

Нет свидетельств, что терпение США в отношении Украины под угрозой. Прямые сравнения очень разных ситуаций в Афганистане и Украине также не особенно полезны. Тем не менее, нынешняя оптика двусторонних отношений далека от идеала. Байден досконально разбирается в украинских делах, много лет отвечал за украинский кейс в администрации Обамы. В течение этого периода вложил значительное количество личной энергии и политического капитала в преобразование страны после революции 2014 года.

После возвращения в Белый дом Байден сталкивается с часто скромным прогрессом во многих ключевых украинских реформах, за которые ранее выступал, а также с прямым откатом от ряда крупных антикоррупционных инициатив. Украина добилась значительных успехов в ряде областей, таких как модернизация вооруженных сил и органов безопасности. В некоторых областях показала сравнительно хорошие результаты, особенно с учетом сильно различающихся сумм, вложенных в Афганистан и Украину. Хотя это обнадеживает, нельзя избежать того факта, что сегодняшняя Украина все еще далеко от достижения решительных преобразований, предусмотренных самим Байденом и американскими сторонниками страны.

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Тревога Украины по поводу событий в Афганистане усилилась недавним решением США ослабить санкционное давление на "Северный поток-2". Этот проект долгое время рассматривался как геополитическое оружие России, нацеленное на Украину. Ранее он встречал сильную двухпартийную оппозицию в Вашингтоне. Ситуация резко изменилась в конце мая, когда Байден смягчил позиции США в рамках усилий по восстановлению отношений с Германией. Этот шаг вызвал серьезную тревогу в Киеве и поднял вопросы о нынешнем месте Украины во внешних приоритетах Америки.

Мало кто сомневается в способности украинских военных выстоять в одиночку. Несмотря на это, характер вывода войск США из Афганистана вызвал тревогу в Украине и послужил сигналом для всех, кто все еще считает, что на поддержку Запада можно положиться бесконечно долго.

Мало кто сомневается в способности украинских военных выстоять в одиночку

"Почему не вернулось сообщение из Перемышля в Украину?", Gazeta Wyborcza, Польша

Самый популярный поезд "Перемышль-Киев" еще не вернулся в расписание. Депутаты от Подкарпатья спрашивают о причинах такого решения, а нетерпеливые жители пишут петицию премьеру Польши.

Перед пандемией в Украину ходило несколько поездов. Самым популярным было сообщение с Киевом через Львов. В марте 2020 года, когда началась пандемия, польско-украинскую границу закрыли, а железнодорожное сообщение приостановили. Сейчас автомобильные переходы открыты, но поезда по-прежнему не ходят.

Автор: Agencja Gazeta Железнодорожное сообщение из Перемышля в Украину приостановили из-за пандемии. И пока что оно не вернулось

Депутаты Павел Понцилюш и Марек Роза написали запрос в министерство здравоохранения по этому поводу. В ответ их заверили, что переговоры с украинским перевозчиком ведутся по поводу двух поездов, соединяющих Киев с Перемышлем.

Петиция о восстановлении железнодорожного сообщения с Украиной набрала в Польше более 1100 подписей

"Призываем правительство Польши немедленно согласиться на курсирование украинских поездов из Львова и Киева, а также спальных поездов из Одессы в Перемышль. Поезда из Украины уже ходят в Словакию, Венгрию и Австрию. Так почему нет связи с Польшей?", - пишут авторы петиции, адресованной премьеру Матеушу Моравецкому.

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Гражданам Польши, чтобы въехать в Украину, следует предъявить страховку и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который должен быть выполнен в течение 72 часов до пересечения украинской границы. Полностью вакцинированных с документальным подтверждением освобождают от этого.

Для граждан Украины действуют правила для путешественников, прибывающих в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны. Это означает, что каждый путешественник помещается на карантин. Тест, проведенный в стране происхождения человека, не освобождает от карантина. Путешественники, которые помещены в карантин, могут путешествовать по Польше в течение 48 часов после пересечения границы. Если они проведут ПЦР-тест или тест на антигены, и будет отрицательный результат, их отпустят из карантина. Согласно постановлению правительства Польши от 11 июня 2021 года поезда в Украину должны вернуться в начале сентября.

Для граждан Украины действуют правила как для путешественников, прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны. Каждого помещают на карантин. Но можно путешествовать по стране в течение 48 часов после пересечения границы. Если проведенный в Польше ПЦР-тест или тест на антиген будет отрицательный, карантин закончится. Поезда в Украину должны запустить в начале сентября

"Украина высоко оценила активную поддержку Турции в вопросе Крыма", Daily Sabah, Турция

Турция является одним из самых активных сторонников в вопросе Крыма на международном уровне, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выразив надежду, что предстоящая "Крымская платформа" усилит глобальные усилия по освобождению полуострова.

Джапарова также заявила, что с помощью платформы они стремятся вернуть вопрос Крыма в мировую повестку дня.

Автор: REUTERS Корабли ВМФ России в Крыму

"Вторжение в Крым остается ярким примером украинской раны и хрупкости мировой системы безопасности. Эта беспрецедентная проблема, которая требует интенсивных национальных и международных усилий и механизмов для решения. Разработка политики непризнания аннексии Крыма, усиление санкций, защита прав и свобод человека в временно оккупированном Крыму, ограничение милитаризации полуострова будет приоритетом", - сказала она.

Ожидают, что политический этап платформы будут проводить каждые два-три года с целью оценки результатов деятельности и определения будущих целей, Первый саммит станет лишь началом основной работы.

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На данный момент 42 иностранные делегации подтвердили участие в саммите. Будут участники не только из евроатлантического региона, но и из других регионов.

Военная напряженность между Украиной и Россией остается высокой после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Турция, наряду с остальными членами НАТО, раскритиковала аннексию и выразила поддержку территориальной целостности Украины, пока Киев сражаются с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. "Крымскую платформу" создали в октябре 2020 года в рамках стратегии Украины по освобождению полуострова от российских войск. Турция была одной из первых стран, выразивших поддержку "Крымской платформе", которая начнется 23 августа.

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"Россия относится к "Крымской платформе" точно так же, как к оружию, которое продают Украине. Они отговаривает всех от участия. Не думаю, что в Крыма есть более близкие друзья, чем Украина и Турция. Мы - два народа, которым он небезразличен. Земля должна принадлежать тем, кто проживал там исторически, крымским татарам. Это делает более чем естественным тесное сотрудничество Киева и Анкары в этом вопросе", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия относится к "Крымской платформе" точно так же, как к оружию, которое продают Украине. Они отговаривает всех от участия", - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Крымские татары - коренной мусульманской народ полуострова. Большинство из них выступили против аннексии. С тех пор российские власти расправились с местным населением, запретив его собрания и телеканал, а также задержав и заключив в тюрьму десятки активистов.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о "Крымской платформе", "за" и "против" присвоение званий "Героев Украины" деятелям ОНУ, УПА и самим этим формациям к годовщине создания УПА в 2022 году, а также о том, почему Германия согласилась и защищает трубопровод "Северный поток-2".