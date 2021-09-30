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пятница, 01 октября 2021 09:05

Новые тарифы, пенсии и выходные - октябрь встретит украинцев изменениями

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В октябре в Украине будет немало важных изменений в различных сферах жизни. В частности уже анонсировали новые тарифы на коммунальные услуги, доплату пенсионерам и новый порядок выдачи инсулина.

Больше о нововведениях октября в материале Gazeta.ua.

Электроэнергия подешевеет

С 1 октября снизится цена на электроэнергию для украинцев, потребляющих до 250 киловатт-часов в месяц. Будут платить по 1,44 грн за кВт/ч.

По 1,68 грн будут платить домохозяйства, потребляющие больше установленной нормы. Таких в Украине меньшинство, заявили в правительстве.

Автор: pixabay.com
  Электричество будет дешевле
Электричество будет дешевле

"Уменьшение платы похоже на популистский шаг. Сначала вообще хотели брать по гривне с населения, потребляющего до 100 киловатт-часов. Это неоднозначное улучшения. Население будет платить меньше, а промышленность - значительно больше. Для них цена выросла вдвое. Результатом станет подорожание их продукции. Сэкономленные деньги за услугу - люди отдадут в магазинах", - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Минимальная цена за киловатт-час должен составлять 2,5-3 грн. Только она позволит поставщикам электричества нормально работать, считает эксперт.

Новый тариф на газ

С октября Нафтогаз Украины вводит новый тарифный план "Комфортный сезон". Газ будет стоить по 7,96 грн за куб.м до 30 апреля.

Пользователи нового тарифа должны указать объем топлива, который им нужен во время отопительного сезона. Платить за него будут равными частями в течение семи месяцев.

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"Подобные равномерные платежи практикуются в Европе. Это правильное решение. Ежемесячно пользователи нового тарифа будут платить в среднем по тысяче гривен. Ранее же зимой могли отдавать по три тысячи, а в марте - в три раза меньше. Люди не могли рассчитать сумму, которую нужно было иметь для уплаты коммуналки", - считает Корольчук.

Обновили цену на газ и другие более 60 газоснабжающих компаний. Большинство просят по 9-10 грн за куб.

Пенсионерам будут доплачивать

По 400 грн прибавят в октябре к пенсии людям от 75 до 80 лет. Размер минимальной пенсии для них составит 2,5 тыс. грн.

Автор: pixabay.com
  Пенсионерам будут доплачивать по 400 грн
Пенсионерам будут доплачивать по 400 грн

"Пенсионеров 75-80 лет в Украине около миллиона. Выплаты для них мы должны были поднять с июля. Но отложили их из-за нехватки средств. Украинцы, которым более 80 лет уже имеют доплату в 500 гривен. Их будут получать и 2022-м. С 1 декабря выплаты повысят людям от 65 лет, если мужчины имеют трудовой стаж в 35 лет, а женщины - 30. Их минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен. Украинцы 70-75 лет будут иметь доплату со следующего года. Точную сумму пока не скажу", - говорит министерка социальной политики Марина Лазебная.

Сейчас средняя пенсия в Украине составляет от 2 до 3 тыс. грн. Такие деньги получают более 4,1 млн человек. Выплату меньше 2 тыс. грн должны 1,7 млн пенсионеров.

В родильных домах снова будут выдавать "пакеты малыша"

В родильных домах и центрах социальной защиты снова начали выдавать "пакет малыша" для новорожденных детей. С февраля 2021-му их заменяли единовременной выплатой родителям в 5 тыс. грн.

Тендер на поставку наборов выиграло предприятие "Скай Трейд Украина". До конца года должны развезти у 53 тыс. боксов по стране, по условиям договора. В начале 2022-го должен состоятся новый тендер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенок - не вещь: в сети разразился скандал из-за бирок для младенцев в родильном

"пакет малыша" внедрили 2018. Содержит необходимые вещи для младенцев - одежду, подгузники, полотенца, постельные принадлежности и т.д. Также есть средства гигиенты для рожениц.

Изменят систему выдачи инсулина

С 1 октября в Украине меняется система обеспечения инсулином людей, страдающих сахарным диабетом. Их более 200 тыс. человек.

Автор: pixabay.com
  Диабетики будут получать инсулин по новой системе
Диабетики будут получать инсулин по новой системе

Пациент теперь должен получить от семейного врача направление на прием к эндокринологу. Последний должен составить индивидуальный план лечения и занести его в электронную систему здравоохранения. После этого выпишите электронный рецепт на инсулин. Его будут выдавать в аптеках, имеющих заключены договоры о сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины.

"Есть много рисков для пациентов через внедрение новой системы. Во-первых, в регионах недостаточно врачей-эндокринологов. Если их нет - человек не сможет получить план лечения и рецепт. Во-вторых, протоколы лечения не восстановлены и до начала 2022- м не будут разработаны и утверждены. Это мешает эндокринологам составлять планы лечения. В-третьих, электронный реестр пациентов с диабетом был единственным для всех врачей. С октября таким цифровых систем будет 12 и больше. Есть риск по защите персональных данных", - говорит Людмила Петренко, президент международной диабетической ассоциации Украины.

Будет дополнительный выходной

В октябре украинцы будут иметь 11 выходных. Четыре дня подряд позволят отдыхать в честь Дня защитников и защитниц Украины - 14, 15, 16 и 17 октября.

Нерабочими также будут семь суббот и воскресенье - 2, 3, 9, 10, 24, 30 и 31 октября. Рабочей станет суббота, 23 октября. Украинцы отработают выходной 15 числа.

Автор: pixabay.com
  Выходных в октябре будет больше
Выходных в октябре будет больше

Укрзализныця запустит новый поезд

С 5 октября Укрзализныця запустит новый региональный поезд Киев-Гайворон, Кировоградская область.

Из столицы будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41. На конечную станцию ​​будет прибывать в 00:11. В обратную сторону ездить по понедельникам, средам и субботам в 01:10.

Поезд будет проезжать 21 станцию ​​- Казатин-1, Винницу, Гуменное, Вороновицу, Фердинандивку, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролину, Самчинцы, Семенки, Ситковцах, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновку, Дуклю, Орлик, Генриховку, Джулинка и Ставки.

За первое полугодие 2021-го Укрзализныця понесла убытки на 1,4 млрд грн, говорится в отчете компании. Потери связывают с уменьшением объемов перевозок.

Чтобы исправить финансовое положение, железнодорожники не будут резко повышать стоимость билетов на поезда. Компания должна сосредоточиться на грузовых перевозках, чтобы зарабатывать деньги.

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Дата
01
октября

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