Ребенок - не вещь: в сети разразился скандал из-за бирок для младенцев в родильном

В больнице появились стилизованные бирки для младенцев. Фото: facebook.com/novovolynskhospital

В акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской больницы появились бирки для новорожденных, стилизованные под этикетки на одежде.

На них написано состав "изделия" и правильный уход за ним. Об этом сообщили на странице больницы у Facebook.

На этикетках написали стандартные параметры: имя, рост, вес, дата и время рождения. Кроме этого были также специальные отметки: не гладить, не отжимать, не отбеливать, не допускается химчистка, стирать только при температуре 30°С.

В сетях из-за таких бирок разгорелся скандал. Пользователи разделились на два лагеря: первым эта идея показалась милой и удачной, а другая сторона называет это неуважением к ребенку. В то же время, состав "50% мама и 50% папа" был оскорбительным для одиноких женщин.

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Отныне дизайн бирки в больнице обсуждают с родителями младенца.

Кабинет министров на заседании 29 июля принял решение о введении выплаты 5 тыс. грн на одного новорожденного вместо выдачи "пакетов малыша". Механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "Пакет малыша" начал работать с 1 сентября 2020 года.