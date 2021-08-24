Меркель в Киеве обсуждала мир на востоке Украины и "Северный поток-2" - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 17-24 августа в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Меркель призвала провести встречу на высшем уровне по восточной Украине в рамках прощального визита в Киев", Euronews, ЕС

Канцлер Германии Меркель призвала к дальнейшим мирным переговорам по ситуации на востоке Украины во время прощального визита в Киев перед сентябрьскими выборами в Германии.

"Я прошу провести еще одну встречу на уровне президента или политического руководства со мной, президентом Франции и президентами России и Украины. Это принесет прогресс, если сможем разработать хорошую повестку дня", - сказала Меркель.

Автор: REUTERS Канцлер Ангела Меркель и президент Зеленский

Меркель сыграла важную роль в соглашении о прекращении огня, достигнутом в 2015-м в Минске между Россией и Украиной, но последние переговоры по ситуации были в 2019-м. С 2014-го в результате боев между украинскими силами и поддерживаемыми Россией боевиками погибло более 14 тыс. человек. Президент Украины Зеленский заявил, что поддерживает идею встречи, но призвал также западные страны усилить давление на Россию из-за Крыма. Он сказал, что Киев добивается постоянного прекращения огня на востоке Украины, обмена пленными, открытия переходов на линии соприкосновения и обеспечения доступа "Красного креста" в зону конфликта.

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"Пока нет прогресса, давление на Россию должно продолжаться. Мы хотим видеть активные усилия наших западных партнеров", - сказал Зеленский.

Меркель отметила, что некоторые цели, названные Зеленским, такие как "открытие дополнительных переходов на линии соприкосновения или другие гуманитарные вопросы, еще не реализованы, и это сильно отягощает процесс".

"Однако приходится повторять снова и снова - в настоящее время у нас нет другого формата (кроме "Минских соглашений"), в котором можно было бы обсуждать эти вещи (мир на востоке Украины), и поэтому здесь следует продолжить работу", - сказала Меркель.

"Однако приходится повторять снова и снова - в настоящее время у нас нет другого формата (кроме "Минских соглашений"), в котором можно было бы обсуждать эти вещи (мир на востоке Украины), и поэтому здесь следует продолжить работу", - сказала Меркель

Визит Меркель в Киев состоялся через 48 часов после встречи с главой России Путиным и за день до "Крымской платформы" - саммита, организованного Украиной для обсуждения ситуации в Крыму. Но ни Меркель, ни глава МИД ФРГ Хайко Маас не смогли присутствовать на саммите.

Меркель также затронула вопросы, касающиеся трубопровода "Северный поток-2", который будет обходить Украину как транзитную страну. Это позволит увеличить экспорт российского газа в ЕС, и проект близится к завершению.

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"Согласны с американцами, что газ нельзя использовать как геополитическое оружия", - сказала Меркель.

Украина выступает против этого проекта, и Зеленский в воскресенье назвал его геополитическим "оружием" России.

США отказались от санкций в отношении трубопровода в мае, договорившись об этом с Германией в июле. Меркель заявила, что, если трубопровод будет использован в качестве оружия против Украины, они могут рассмотреть вопрос о санкциях против России.

"Президент Дуда: "Украина должна восстановить территориальную целостность", TVP, Польша

30-летие восстановления независимости Украины также важно для Польши.

"Мы были первой страной, признавшей независимость нашего соседа", - сказал президент Польши Анджей Дуда, посещающий Киев.

"Мы были первой страной, признавшей независимость нашего соседа", - сказал президент Польши Анджей Дуда, посещающий Киев

Ранее он участвовал в "Крымской платформе" и подчеркивал необходимость восстановления территориальной целостности Украины, прежде всего Крыма, аннексированного Россией.

Польский лидер, который находится в Украине с воскресенья, встретился в посольстве Польши в Киеве с поляками, проживающими в Украине. Он подчеркнул, что вспомнил многие проблемы исторического характера, а также бытовые проблемы, которые существуют в польско-украинских отношениях.

Автор: REUTERS Президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа»

"Мы братские народы, которые живут по обе стороны границы, чьи судьбы переплетены. Были важные и красивые моменты. Были и крайне сложные, болезненные и драматические, но мы должны строить общее будущее. Свободная суверенная Украина абсолютно отвечает стратегическим интересам Польши. Это Украина, которая будет развиваться, демократическая, хорошо управляемая, где люди будут жить все лучше и лучше. Мы поддерживаем Украину", - сказал Дуда.

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В Киеве Дуда принял участие в открытии саммита "Крымская платформа". На встрече присутствовали представители 46 стран, осудившие оккупацию Крыма и Севастополя. Вечером в Национальной опере Украины Дуда принял участие в концерте, организованном по случаю 30-летия независимости Украины.

"Меркель в Украине: Зеленский надеется на "гарантии" транзита газа", Deutsche Welle, Германия

Канцлер Меркель хочет запуска газопровода "Северный поток-2" из России в Германию через Балтийское море, который угрожает источнику дохода для Украины.

Президент Зеленский заявил во время визита канцлера в Киев, что хотел бы "гарантий" для своей страны, "чтоб Россия пообещала минимальное количество газа, который будет проходить по украинским трубопроводам", несмотря на завершение на прошлой неделе строительства "Северного потока-2". Несколько дней до этого Меркель встретилась с Путиным и обсудила ряд вопросов, в том числе новый трубопровод.

Когда "Северный поток-2" заработает, Украина может потерять миллиарды долларов за газ, который сейчас течет через страну из России в Европу. Во время визита Меркель в Москву Путин заявил, что Россия готова отправлять газ через Украину после завершения их нынешней сделки в 2024 году. Однако он додал, что Москве сначала необходимо оценить масштабы спроса на газ.

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"Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку с нашими потребителями в Европе. Нам нужно получить ответ от наших европейских партнеров о том, сколько они готовы купить", - сказал он.

Ситуация с "Северным потоком - 2" также может оказать вызвать опасения в Украины по поводу безопасности, поскольку Россия будет требовать большего влияния на Украину. Президент США Джо Байден предупредил Меркель, что трубопровод может нанести ущерб Украине, стратегическому союзнику Америки, во время ее визита в Белый дом.

Ситуация с "Северным потоком - 2" также может оказать вызвать опасения в Украины по поводу безопасности, поскольку Россия будет требовать большего влияния на Украину

"Меркель посещает Украину перед уходом", France24, Франция

Канцлер Меркель посетила Украину - союзника, которого поддерживала в конфликте с пророссийскими сепаратистами, но разочаровала своим аппетитом к российскому газу.

Она встретилась с президентом Зеленским всего через два дня после переговоров с российским коллегой Путиным в Москве. Она уходит из политики в следующем месяце.

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Меркель у власти в течение 16 лет. Она была ключевым союзником Киева с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым и пророссийские сепаратисты начали войну на востоке Украины.

Несмотря на разногласия по поводу трубопровода, Германия ключевой посредник в попытках урегулировать затяжной конфликт на востоке Украины, унесший более 14 тыс. жизней. С момента начала боевых действий Меркель была одним из самых громких голосов, обвинявших Кремль. Она сыграла решающую роль в заключении "Минских соглашений" в 2015 году, которые помогли остановить самые ожесточенные столкновения. Но для многих в Украине сделка, невыгодна и ее трудно выполнить.

Германия ключевой посредник в попытках урегулировать затяжной конфликт на востоке Украины, унесший более 14 тыс. жизней. С момента начала боевых действий Меркель была одним из самых громких голосов, обвинявших Кремль. Она сыграла решающую роль в заключении "Минских соглашений" в 2015 году, которые помогли остановить самые ожесточенные столкновения. Но для многих в Украине сделка, невыгодна и ее трудно выполнить

"С уходом Меркель основа "Минских соглашений" станет еще более хрупкой", - говорит политолог Владимир Фесенко.

Визит Меркель проходит в то время, когда Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения независимости. Киев также принимает мировых лидеров на саммите "Крымская платформа", на котором рассмотрели пути возвращения Крыма. Меркель предпочла не участвовать в саммите, который, по словам Фесенко, демонстрирует "двойственность политики Германии" в Восточной Европе. Ее критиковали за строительство газопровода "Северный поток-2", стоимостью $12 млрд, который вскоре должен быть завершен, и удвоить поставки российского газа в Германию, крупнейшую экономику Европы. Трубопровод идет в обход Украины и лишит страну столь необходимых транзитных сборов. Киев и его союзники утверждают, что это увеличит энергетическую зависимость Европы от России и геополитического влияния Москвы.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.uaписала об уроках для Украины из-за увлечения Афганистана талибами, о восстановлении железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей, а также о поддержке Турцией возвращения Крыма Украине и участие Анкары в саммите "Крымская платформа".