Как выглядело бы нападение России на Украину – интервью экс-командующего сухопутными войсками Польши

Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 годов генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) в интервью journal.pl проанализировал возможный сценарий ведения войны в Украине и спрогнозировал большие потери российских солдат. Gazeta.ua публикует полный перевод этого разговора.

- Во время нашего декабрьского разговора о ситуации на украинско-российской границе вы сказали, что "потенциал, который россияне накопили на границе, недостаточен для проведения наступательной операции, чтобы гарантировать успех", и хотя Россия как государство имеет преимущество перед Украиной, этого не будет достаточно. Что изменилось за последние два месяца?

Россияне укрепили свой потенциал в этом регионе. Но, по моему мнению, он все еще недостаточен, чтобы провести масштабную операцию по всей Украине, разбить украинскую армию, лишить ее способности защищаться и лишить украинский народ способности сопротивляться.

Накопленный ими потенциал дает им преимущество перед украинцами три к одному. Отмечаю, что речь идет не о количестве солдат, а о потенциале. По числу солдат эти силы похожи, поскольку украинская армия насчитывает около 140 тыс. солдат в окопах. Но разница в вооружении и технике дает россиянам вышеупомянутое преимущество три к одному.

- Вы говорили, что для успеха удара на главном направлении атаки преимущество нападающих должно быть 5-6 к одному.

Военные отличают заранее подготовленную оборону, то есть постоянную оборону, где солдаты готовились месяцами, где артиллерия имеет свои позиции, разбитые дороги, расставленные минные поля, и временную оборону, где защитники имеют два или три дня на ее создание, а иногда даже меньше. Такая оборона прорывается с преимуществом три к одному, но теперь украинцы предварительно подготовились. Российские командиры, которых я считаю хорошо подготовленными, не примут решение прорвать эту оборону.

Большие потери русской армии

- Но, возможно, это будет решение не командиров, а президента Путина.

Но и этот политик в известной степени прислушивается к военным. Такой приказ нанесет российской армии большие потери, что надо будет объяснять.

- Вы говорите, что этого потенциала не хватит, чтобы захватить Украину и разгромить армию. Но зачем этого потенциала достаточно?

Россияне собирают войска в отдельных регионах и, вероятно, планируют нанести там удары. Войска собираются не равномерно, а так, чтобы создать преимущество. Например, на севере, вдоль линии Днепра, собрана 1-я Гвардейская бронетанковая армия, которая имеет большой потенциал. Но и у украинцев там есть свои войска, потому что знают, что это удобный район для нападения на Украину.

Итог войны трудно прогнозировать

Не буду делать прогнозов, результат такой войны трудно предсказать. Открытый вопрос – как будут действовать россияне? Согласно своим доктринальным документам? Они всегда делают ставку на неожиданность, но в этом случае это очевидно невозможно, поскольку все следят за перемещением войск даже на уровне одного танка.

Неожиданность для россиян является ключевой, у них очень развита оперативная маскировка – они проводят фиктивные операции в одном районе, чтобы нанести удар по другому. Но сейчас им будет тяжело.

- Как бы происходила такая атака "согласно учебнику"?

Когда оборона подготовлена ​​заранее, россияне приступают к воздушной наступательной операции. Сначала наносятся ракетно-артиллерийские удары по системам противовоздушной обороны, затем ударная авиация целится в центры управления. Когда меры противовоздушной обороны уничтожены или нарушены, а российские ВВС имеют преимущество в воздухе, они атакуют оборонительные сооружения и сдвинутся со своего места. Я не думаю, что они атакуют критическую инфраструктуру, потому что это приведет к множеству жертв среди гражданского населения. И они не хотят ненависти украинцев.

- Какое влияние на общую ситуацию и общий баланс оказали недавние поставки оружия союзниками?

Это оружие, используемое на тактическом уровне, для ближнего боя с танками и самолетами на максимальном расстоянии 5 – 8 км, преимущественно с вертолетами и большими беспилотными летательными аппаратами и штурмовой авиацией, т. н. непосредственная поддержка наступающих войск. На первом этапе операции российская авиация будет наносить удары с гораздо большего расстояния. Если будет война, то эта техника в первые дни не пригодится. В первые дни противовоздушную оборону разгромят. Также россияне непременно будут использовать радиоэлектронные помехи, которые ослепят украинскую технику наблюдения.

После нанесения ракетно-воздушных ударов и оценки повреждения оборонной инфраструктуры начнется наступление бронетанковых и механизированных войск, танков и пехоты при поддержке ракетно-артиллерийских обстрелов и ударов воздушного десанта. Атака состоится только на отдельных направлениях и будет иметь целью окончательное уничтожение обороны. Окружение сил противника и их ликвидацию, а также захват городов, промышленных объектов, ключевых коммуникационных узлов. Главная цель – лишить противника возможности и свободы защищаться и продолжать войну.

И на этом этапе оружие, предоставленное союзниками, будет очень полезно в борьбе с танками, бронетехникой и вертолетами.

От приказа до начала операции – три дня

- Американцы разными каналами предупреждают, что российская агрессия не за горами, западные союзники более или менее соглашаются. Украинцы смягчают настроение и указывают на то, что подобная ситуация длится уже несколько месяцев, а россияне смеются над этим и говорят, что это какая-то истерика Запада. Так атакуют, или нет?

Я убежден, что американская разведка основывается на информации, подготовленной россиянами. Сценарий и план этой войны известны очень небольшой группе людей вокруг Путина, еще не отдавших приказ о проведении операции. От приказа к реализации сделки проходит три дня. Войска подготовлены. Я не верю, что разведка владеет информацией, потому что в таких случаях россияне умеют хранить тайну – это не Западная Европа, где важные политики относят документы журналистам. Я был бы очень осторожен в любом определении условий возможного начала войны. Пока ведь их было несколько. Сейчас русские войска стоят в 100-120 км от границы. Сигналом до начала операции будет когда войска начнут двигаться из районов выхода к границе. Чтобы операция началась, их артиллерия должна выйти на одни сутки раньше. Когда бронированная дивизия движется, она должна стоять 10-15 км от границы, чтобы заправиться и все проверить. Затем производится разведка для детализации задач на местности. Поэтому то, что операция начинается, будет видно по массе направляющихся к границе войск. Мы пока ничего подобного не видим.

– Несколько недель назад СМИ также сообщали о том, что россияне накапливают запасы крови и скоро будет агрессия. Это фактически идентификатор того, что вот-вот будут более интенсивные боевые действия или блефуют россияне?

Дело в том, что во время учений двух дивизий в Беларуси, то есть около 30 тыс. солдат, ставить полевой госпиталь – это нормально. Во время таких учений проверяются все элементы, включая медицинское обеспечение.

– Как вы думаете, россияне из Беларуси вернутся домой?

Белорусская армия уже несколько лет находится в системе оперативного управления русской армии. Белорусская армия частично организована на российские деньги, белорусская система ПВО встроена в российскую. В лучшем случае Лукашенко и его армия могут пройтись самостоятельным парадом, но и на это Путин должен дать согласие. О белорусской армии Лукашенко больше нечего сказать.

– Во время нашего разговора в декабре вы сказали, что "Путин хочет быть за столом, он хочет быть решающим игроком по поводу будущего Украины".

И он этого точно достиг. Его посещают важнейшие политики, и, пожалуй, ему это очень нравится. Но эти войска на границе не могут находиться бесконечно.

Путин надеется, что Запад ему как-нибудь подвергнется и, похоже, немцы и французы немного уступят. И он на это рассчитывает, потому что сможет протрубить успех в России. К примеру, такой успех может быть, когда сепаратисты из Донбасса смогут сесть за стол переговоров в Минске. Путин надеется сохранить лицо.

Я далёк от того, чтобы сказать, что он хочет войны. Никто в здравом уме не хочет войны, которую не выиграть. Если президент Зеленский продолжит править Киевом, украинцы будут сопротивляться. И русские командиры не безумны, они не хотят, чтобы их солдаты погибли. Но Путин должен выйти из этого с лицом, и только Запад может ему это позволить.

Если Запад будет настаивать в любом аспекте, Путин проведет какую-нибудь ограниченную операцию, которой может предшествовать определенная провокация. Его исполнителем может быть Лукашенко, но это также может быть на Донбассе или на востоке Украины, где еще есть россияне, мечтающие о Новороссии. Они могли бы поднять восстание и попросить Путина о помощи. Но в таком случае это будет скорая и ограниченная война.

Путин проверяет способность НАТО реагировать. С военной точки зрения, несколько членов альянса провалили это испытание. Вот пример Виктора Орбана. Пора поддавать ревизии позиции этих союзников.

Перевел Игорь Гошовский