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воскресенье, 17 октября 2021 17:25

Зеленский копирует Путина - Аслунд

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Зеленский копирует Путина - Аслунд
Эксперт написал о крайне коррумпированной судебной системе. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру российского президента Владимира Путина.

Об этом написал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд в Twitter

В отчете World Justice Project, которая оценивает верховенство права в 139 странах, Украина заняла 115 место. Сказано, что больше всего коррупции - в судебной ветви власти, полиции и военной отрасли, сообщил эксперт.

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Исследования Американской торговой палаты (AmCham) и Европейской бизнес ассоциации (EBA) показали, что основная проблема украинского бизнеса - крайне коррумпированная судебная система, за которой идут некоторые подразделения правоохранительных органов (прокуратура и СБУ).

Но Зеленский, вместо борьбы с коррупцией, ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина, отмечает Аслунд.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.

Президент подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.

13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС.

РС решил, что документы в Этический совет будут принимать до 22 октября.

23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.

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