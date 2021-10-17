Зеленский копирует Путина - Аслунд

Эксперт написал о крайне коррумпированной судебной системе. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру российского президента Владимира Путина.

Об этом написал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд в Twitter

В отчете World Justice Project, которая оценивает верховенство права в 139 странах, Украина заняла 115 место. Сказано, что больше всего коррупции - в судебной ветви власти, полиции и военной отрасли, сообщил эксперт.

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Исследования Американской торговой палаты (AmCham) и Европейской бизнес ассоциации (EBA) показали, что основная проблема украинского бизнеса - крайне коррумпированная судебная система, за которой идут некоторые подразделения правоохранительных органов (прокуратура и СБУ).

Но Зеленский, вместо борьбы с коррупцией, ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина, отмечает Аслунд.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа. 13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. РС решил, что документы в Этический совет будут принимать до 22 октября. 23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.