"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети

В понедельник, 17 января, народный депутат, пятый президент Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Его сопровождала группа народных депутатов от "Європейська солідарність".

Автор: Getty Images Порошенко в аэропорту "Київ" перед журналистами

Пришла встречать в аэропорт глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык. Также собралось около тысячи сторонников.

На таможенном контроле у Порошенко изъяли паспорт, который потом вернули, пришли сотрудники Государственного бюро расследований. Пытались вручить подозрение в деле о государственной измене, но Порошенко отказался от получения процессуальных документов.

Первая попытка вручить подозрение была в декабре прошлого года возле Верховной Рады. Тогда Порошенко проигнорировал ДБР, сел в машину и вылетел из страны.

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Сегодня Порошенко выступил перед поклонниками под аэропортом, затем поехал в Печерский районный суд города Киева, где также собрались митингующие. Заявил об объединении оппозиции.

В перерыве суда, на котором Порошенко должны избрать меру пресечения, Порошенко рассказал, что президент Владимир Зеленский хотел назначить ему адвоката.

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