Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция

Народный депутат, пятый президент Петр Порошенко пришел к Печерскому районному суду города Киева, где ему должны избирать меру пресечения.
Об этом сообщает Gazeta.ua
"Мы сегодня начинаем процесс объединения всех демократических оппозиционных сил. Это как система познания "Свой-чужой" в армии". Кто объединился, кто идет против Путина, против преступников в зеленой власти, кротов, сдающих операцию "Вагнера", уничтожают украинских разведчиков", - заявил.
Также заявил об "выборочном правосудии".
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На заседание суда пришли пять прокуроров.
Трансляцию можно смотреть ЗДЕСЬ.
Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром в понедельник. В аэропорт к нему пришли следователи ДБР.
17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.
В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.
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