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понедельник, 17 января 2022 09:17

К Порошенко в аэропорт приехала Рудык из "Голоса"

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В аэропорт "Киев", куда утром прилетел подозреваемый в государственной измене пятый президент Петр Порошенко, пришла глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Фото опубликовал нардеп из "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко.

 

"Кира Рудык возле Жулян. Вся оппозиция готова встречать Порошенко", – написал.

Рудык стала возле журналистов ждать Порошенко.

 

Порошенко прилетел в Украину рейсом из Варшавы. Его встречают сотни людей, которые ожидают обращения к поклонникам.

Аэропорт усиленно охраняют, на подъезде к нему немалые пробки.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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