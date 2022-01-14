Суд над Порошенко: назвали дату и время

Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание по уголовному делу касательно пятого президента и народного депутата Петра Порошенко.

Об этом сообщило Государственного бюро расследований

Заседание состоится 17 января в 11:00.

Речь идет об уголовном производстве касательно преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям Л/ДНР. Порошенко подозревают в государственной измене.

"17 января 2022 года в 11:00 рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - сообщило ДБР.

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Также опубликовали повестку о вызове в суд.

Ранее спикер ДБР Татьяна Сапьян заявила, что в ведомстве рассчитывают - по прилету в Украину Порошенко самостоятельно приедет в суд.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.