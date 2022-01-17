К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену

Возле аэропорта "Киев", куда должен прилететь пятый президент Петр Порошенко, собираются его поклонники.

Фото выкладывают в сети Facebook.

До аэропорта тяжело доехать, на автодороге – пробки, рассказал корреспондент Gazeta.ua

Напротив входа аэропорта устанавливают сцену, сообщил утром телеканал "Рада". На сцене должен выступить Порошенко. В зале прилетов собрались СМИ. Патрулируют несколько десятков полицейских.

Внутрь аэропорта поклонников пятого президента не пускают. Играет песня группы "Бумбокс" "Наодинці".

Видео: Ян Доброносов.

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Порошенко должен прилететь в 9:10 утра.

Тем временем народный депутат от "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко выложил фото из самолета, на котором Порошенко направляется из Варшавы в Киев. Вместе с ним ряд нардепов.

Также фото из самолета выложил Порошенко.

"Уже на борту. Вылетаем домой", - написал.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Порошенко прилетит в аэропорт "Київ" 17 января в 9:00 утра. В тот же день запланировано заседание суда, на котором ему будут избрать меру пресечения.