Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг

Соратники пятого президента и народного депутата Петра Порошенко поехали в Польшу, чтобы вместе с ним лететь в Украину.

Пост из Варшавы в воскресенье, 16 января, опубликовал в Facebook нардеп от "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко.

"Друзья, сегодня я в Варшаве. Уже завтра мы вместе с Петром Порошенко вернемся в Украину", - написал и заявил о "холодном душе" для президента Владимира Зеленского.

Нардеп выложил фото из столицы Польши

Прилет в аэропорт "Київ" намечен на 9.00 утра.

Тем временем руководитель штаба "ЄС" Александр Турчинов заявил, что Порошенко "будут встречать тысячи патриотов" и "выразить свой протест против произвола коррумпированной власти".

"Хочу предупредить власть, что в случае их попытки по российско-белорусской кальке посадить рейсовый самолет в другом месте, все неравнодушные украинцы поедут встречать Порошенко с "Жулян" на Банковую", - написал.

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Издание ZN.UA сообщило, что Офис президента согласовал решение Офиса генпрокурора не задерживать Порошенко в аэропорту.

В прокуратуре еще в декабре подписали ходатайство об аресте, а Печерский районный суд города Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Заседание назначено на 11.00 понедельника.

ОП постоянно определялось со стратегией задержания Порошенко. Но не только желание сорвать лидеру "ЄС" телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками стало ключевым в изменении решения Банковой.

По словам источника, есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое приняли за полчаса. "В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и этим подвергнуть сомнению все дело", - сказал собеседник.

Потому Порошенко, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в суд. И только если он не придет, у прокуроров будут основания его задержать.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января. На 17 января запланировано заседание суда, на котором Порошенко будут избрать меру пресечения.