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понедельник, 17 января 2022 09:44

"Пытались не пустить в Украину" - первое заявление Порошенко по прилету

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&quot;Пытались не пустить в Украину&quot; - первое заявление Порошенко по прилету
Порошенко в аэропорту "Київ", 17 января.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что его пытались не пустить на территорию Украины.

Об этом он заявил журналистам в аэропорту "Київ", сообщает Gazeta.ua

"Только что, в течение 15 минут незаконно правоохранители, часть из которых были переодеты в форму пограничников, часть из них была в черной форме, пытались не допустить меня на территорию Украины. Забрали мой паспорт. Объясняли это, что они должны установить мое лицо", – заявил.

Порошенко кричал: "Так сильно они нас ждали! Так сильно они нас боятся!".

Заявил, что силовикам "дают указания".

Порошенко сказал журналистам, что у него назначена дата заседания суда и направился на выход из аэропорта.

Дополняется.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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