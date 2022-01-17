"Пытались не пустить в Украину" - первое заявление Порошенко по прилету

Порошенко в аэропорту "Київ", 17 января.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что его пытались не пустить на территорию Украины.

Об этом он заявил журналистам в аэропорту "Київ", сообщает Gazeta.ua

"Только что, в течение 15 минут незаконно правоохранители, часть из которых были переодеты в форму пограничников, часть из них была в черной форме, пытались не допустить меня на территорию Украины. Забрали мой паспорт. Объясняли это, что они должны установить мое лицо", – заявил.

Порошенко кричал: "Так сильно они нас ждали! Так сильно они нас боятся!".

Заявил, что силовикам "дают указания".

Порошенко сказал журналистам, что у него назначена дата заседания суда и направился на выход из аэропорта.

Дополняется.