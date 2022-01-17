Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко

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Народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, заявил, что президент Владимир Зеленский хотел назначить ему адвоката.

Об этом сказал журналистам во время перерыва в Печерском районном суде города Киева, сообщает Gazeta.ua

"С удивлением мы узнали, что Зеленский назначил мне бесплатного адвоката", - заявил.

Порошенко рассказал, что "человек оказался порядочным и сказал, что его, этого юриста собиралась власть использовать в качестве провокации".

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"Они не могут вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах мне вообще было поставлено в известность о подозрении", - заявил.

Суд предоставил два часа для ознакомления защиты с материалами дела.

Под судом собрались поклонники Порошенко.

Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром в понедельник. В аэропорт к нему пришли следователи ГБР. 17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.