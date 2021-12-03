"Вовина тысяча": в правительстве рассказали новые подробности

Выплачивать 1 тыс. грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от Covid-19, готовы пять банков. Открытие счетов будет бесплатным.
Об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова, сообщает "Слово і діло".
"Уже есть подтверждение от пяти банков-партнеров об участии в программе "єПідтримка". Этот круг будет увеличиваться. Мы активно проводим консультации со всеми банками, которые работают в Украине для их присоединения к программе", - рассказала чиновник.
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Открытие счетов банками будет бесплатным, без каких-либо комиссий.
Порядок предоставления помощи утвердят на следующем заседании Кабинета министров 8 декабря.
Программа стартует 19 декабря. Средствами можно будет воспользоваться в течение четырех месяцев после получения.
В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.
1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги. На программу направят 8 млрд грн.
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