Рада узаконила "Вовину тысячу"

Всего на программу в этом году направят 8 млрд грн. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 6297, в котором предлагается выделить вакцинированным гражданам по 1 тыс. грн.

Соответствующий документ в четверг поддержали 253 депутата. Программа стартует 19 декабря.

Получить деньги смогут те, кто прошел полный курс вакцинации. Потратить их можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, покупку книг или путешествия по украине поездом или самолетом.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дія". На втором этапе правительство предложит альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Всего на программу в этом году направят 8 млрд грн.

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В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги.