Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие

Зеленский даст деньги, которые можно потратить на билеты или спортзал. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны, сказал он в обращении.

Деньги можно будет получить через приложение "Дія".

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Эта акция призвана поддержать креативный, спортивный и транспортный сектор экономики.

Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн.

В Мариуполе пенсионеров будут мотивировать продуктовыми наборами прививку от коронавируса. В городе очень низкий уровень пенсионеров, прививающихся хотя бы одной дозой вакцины – 7%.