Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.
Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны, сказал он в обращении.
Деньги можно будет получить через приложение "Дія".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна область пополняет красную зону
Эта акция призвана поддержать креативный, спортивный и транспортный сектор экономики.
Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн.
В Мариуполе пенсионеров будут мотивировать продуктовыми наборами прививку от коронавируса. В городе очень низкий уровень пенсионеров, прививающихся хотя бы одной дозой вакцины – 7%.
Комментарии