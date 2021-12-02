Гулять так гулять: правительство решило дать больше на "вовину тысячу"

Кабинет министров решил увеличить сумму средств на программу президента Владимира Зеленского по выплате 1 тыс. грн для вакцинированных от коронавируса граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 2 декабря.
"В связи с ожиданием большого количества обращений, было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", - заявил премьер.
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На старте программы получение средств будет происходить через приложение "Дія", напомнил Шмыгаль.
"Практическую помощь людям будут оказывать почти 100 офлайн пунктов поддержки "Дія". Цель программы - поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", - резюмировал глава правительства.
В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.
1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги.
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