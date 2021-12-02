Гулять так гулять: правительство решило дать больше на "вовину тысячу"

Выплаты сертификатами начнут с 19 декабря. Фото: НБУ

Кабинет министров решил увеличить сумму средств на программу президента Владимира Зеленского по выплате 1 тыс. грн для вакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 2 декабря.

"В связи с ожиданием большого количества обращений, было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", - заявил премьер.

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На старте программы получение средств будет происходить через приложение "Дія", напомнил Шмыгаль.

"Практическую помощь людям будут оказывать почти 100 офлайн пунктов поддержки "Дія". Цель программы - поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", - резюмировал глава правительства.

В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги.