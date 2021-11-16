"Вовина тысяча": в Офисе президента рассказали подробности

Программа начнет действовать с 19 декабря. Фото: Reuters

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем вакцинированным двумя дозами от коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров "Українська правда"

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредованная. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, власть выдает деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - объяснил спикер президента.

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По словам Никифорова, будет "сертификат, цифровой ваучер или депозит или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров".

Перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Тысячу можно будет потратить на культурные мероприятия: театры, концерты, книги, кино, туризм – переезды по Украине.

Человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тыс. грн) – например, поехать в другой город, где сможет посетить музей или спектакль, или другое культурное мероприятие.

В прошлый понедельник президент Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн. За сутки в Украине вакцинировались 268 088 человек. С начала вакцинальной кампании полностью иммунизировались 8 887 415 человек.