Программа поддержки начинается 19 декабря. Фото: Pexels

Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "єПідтримка", - написала вона.

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Программа "єПідтримка" стартует 19 декабря.

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированными двумя дозами от Covid-19. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий в пределах страны, сказал он в обращении.