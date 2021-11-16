Спикер Зеленского объяснил, кто получит 1000 грн

Раздача денег ориентирована на поддержку бизнеса. Фото: finclub.net

1000 грн получат все вакцинированные.

Разъяснение по этому вопросу предоставил спикер президента Сергей Никифоров в Facebook.

"Вижу, что нужно пояснить вчерашнее известие о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя - во всех остальных. До 19 декабря и после", - написал он.

Название "тысяча за вакцинацию", по его мнению, уменьшает важность инициативы.

"Это масштабная программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают опосредованно через потребителей. Таким образом власти, во-первых, демонстрируют благодарность людям, которые решили вакцинироваться, и поощряют тех, кто еще колеблется. А во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений", - объяснил Никифоров.

Механизм выделения денег проработают. Это не будет выплата наличных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вовина тысяча" всколыхнула сети

"Это будет определенный ваучер или сертификат или депозит на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно - это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы - поощрение культурного и спортивного развития украинцев ", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров или купить билеты для путешествий по стране, сказал он в обращении.