В УГО говорят, что никого не увольняли из-за сюжета о "Синегоре"

Сюжет про відпочинок президента Зеленського з Єрмаком вийшов 24 листопада.

Управление государственной охраны назвало "фейком" сообщение журналиста Михаила Ткача об увольнении сотрудников УГО за то, что те не сбили дрон журналистов над государственной резиденцией "Синегора" в Гуте.

Об этом УГО сообщило в воскресенье.

"Принуждены снова разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих.

Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - заявили в ведомстве.

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Также в ведомстве заявили журналисту, что "пресс-служба не кусается".

"Вы всегда можете обратиться в Управление с официальным запросом, чтобы как настоящий журналист-расследователь предоставить обществу полную, правдивую и проверенную информацию", - написали.

УГО намерено обратиться в суд по этому поводу.

Журналист Михаил Ткач сообщил, что из УДО уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Андрей Ермак. Президент Зеленский в выходные отгулял день рождения руководителя Ермака на госдаче "Синегора". Использовали вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций и ВСУ или Национальной гвардии для доставки людей в резиденцию в Карпатах. В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам. Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком.