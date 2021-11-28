Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов

Резиденция "Синегора", куда на выходных летал Зеленский с Ермаком. Фото: Михаил Ткач

Из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Андрей Ермак.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, пишет "Українська правда"

"Я думаю, что у этой истории (тайных полетов в Гуту) будет продолжение. Я знаю, что сейчас в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки.

Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили", - рассказал журналист.

По словам Ткача, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС.

Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами

Журналист также располагает информацией, что в МВД теперь думают, как дальше коммуницировать эту историю.

По словам Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знали широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано.

По данным журналиста, людей в резиденции было немного.

Известно, что партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу за два дня до дня рождения Ермака. Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев тоже был с семьей. Был там и замруководителя ОП Олег Татаров.

Президент Зеленский в выходные отгулял день рождения руководителя Ермака на государственной даче "Синегора". Использовали вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций и ВСУ или Национальной гвардии для доставки людей в резиденцию в Карпатах. В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам. Во время пресс-марафона президента Ермак пытался скрыться от журналиста Ткача. Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком.