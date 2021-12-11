Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением

После торга студент "сбил цену" до $400 и принес их педагогу. Фото: Reuters

Жовковский районный суд Львовской области оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского. Мужчину в 2016 году задержали полицейские при получении $400 от студента за написание дипломной работы.

Об этом пишет "Zaxid.net"

По версии следствия доцент кафедры машиностроения ЛНАУ был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500.

После торга студент "сбил цену" до $400 и принес их педагогу. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция.

В 2016-м суд признал Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов. В том же году приговор получил еще один преподаватель университета, член экзаменационной комиссии Николай Когут, взявший $200 от того же студента за успешную защиту диплома.

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Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем кассацию. В результате, через пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя на новое рассмотрение.

Во время повторных слушаний в Жовковском райсуде Соколовский вину не признал и заявил, что деньги получил правомерно.

По его словам, преподаватель имеет право писать научные роботы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал.

"Переданные средства – это вознаграждение за написание конкретного дипломного проекта. Свои действия он расценивает как выполнение определенной работы за соответствующее вознаграждение", – говорится в приговоре суда.

Преподаватель также заявил, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.

Судья Жовковского райсуда Владимир Микула, рассматривавший это дело 6 декабря, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги.

По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Впрочем, по мнению судьи, если Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог принимать решения о допуске дипломного проекта к защите и влиять на его оценку. Хотя Соколовский как научный руководитель и мог предоставить одобрительный отклик на работу, которую же сам и написал.

Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Когута. В 2016 году мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн и отстранили от работы на два года, поэтому судья Микула решил, что по этому делу уже нашли виновного.

В конце концов, судья решил, что в действиях преподавателя Соколовского не было состава уголовного правонарушения.

21 из 28 судей, которых президент Владимир Зеленский назначил указами 1 декабря, имеют отрицательные выводы Общественного совета добродетели. Двое являются судьями Майдана. Во время послания к Верховной Раде Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.