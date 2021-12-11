Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2844
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 1089
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1323
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2178
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1296
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 765
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 963
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16533
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
15
5
12
6
5
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Видео
Все видео
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3420
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5940
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1377
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4284
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 243
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 19:48

Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением

  Комментировать
Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением
После торга студент "сбил цену" до $400 и принес их педагогу. Фото: Reuters

Жовковский районный суд Львовской области оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского. Мужчину в 2016 году задержали полицейские при получении $400 от студента за написание дипломной работы.

Об этом пишет "Zaxid.net"

По версии следствия доцент кафедры машиностроения ЛНАУ был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500.

После торга студент "сбил цену" до $400 и принес их педагогу. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция.

В 2016-м суд признал Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов. В том же году приговор получил еще один преподаватель университета, член экзаменационной комиссии Николай Когут, взявший $200 от того же студента за успешную защиту диплома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киву лишили ученой степени

Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем кассацию. В результате, через пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя на новое рассмотрение.

Во время повторных слушаний в Жовковском райсуде Соколовский вину не признал и заявил, что деньги получил правомерно.

По его словам, преподаватель имеет право писать научные роботы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал.

"Переданные средства – это вознаграждение за написание конкретного дипломного проекта. Свои действия он расценивает как выполнение определенной работы за соответствующее вознаграждение", – говорится в приговоре суда.

Преподаватель также заявил, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.

Судья Жовковского райсуда Владимир Микула, рассматривавший это дело 6 декабря, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги.

По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Впрочем, по мнению судьи, если Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог принимать решения о допуске дипломного проекта к защите и влиять на его оценку. Хотя Соколовский как научный руководитель и мог предоставить одобрительный отклик на работу, которую же сам и написал.

Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Когута. В 2016 году мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн и отстранили от работы на два года, поэтому судья Микула решил, что по этому делу уже нашли виновного.

В конце концов, судья решил, что в действиях преподавателя Соколовского не было состава уголовного правонарушения.

21 из 28 судей, которых президент Владимир Зеленский назначил указами 1 декабря, имеют отрицательные выводы Общественного совета добродетели. Двое являются судьями Майдана.

Во время послания к Верховной Раде Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 38251
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку 1 Просмотров: 32842
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 9054
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 5 Просмотров: 8388
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 4 Просмотров: 8083
Политика
"Он напоил меня чаем": Кикабидзе навестил Саакашвили в больнице
"Он напоил меня чаем": Кикабидзе навестил Саакашвили в больнице 1 Просмотров: 171
Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко
Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко 1 Просмотров: 108
Заместитель Монастырского извинился за "чрезмерную эмоциональность" на блок-посту
Заместитель Монастырского извинился за "чрезмерную эмоциональность" на блок-посту Просмотров: 630
Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России – Береза
Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России – Береза 1 Просмотров: 1782
Партбилетами "Единой России" для главарей боевиков на Донбассе Путин признал их своими представителями – Порошенко
Партбилетами "Единой России" для главарей боевиков на Донбассе Путин признал их своими представителями – Порошенко Просмотров: 126
Больше всего комментируют
5
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
Голосов: 9737
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть