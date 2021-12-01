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среда, 01 декабря 2021 12:44

За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления
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Зеленский выступал 42 минуты
Фото: Reuters
"Слуги пришли в белых футболках.
А оппозиция - в футболках с Зеленским и Ермаком

В среду, 1 декабря, президент Владимир Зеленский выступил с посланием Верховной Раде.

Депутаты из фракции "Слуга народа" одели белые футболки с надписью "За президента! Против олигархов".

Зеленский выступал 42 мин. Во время выступления "слуги" постоянно поднимались с мест, аплодировали 61 раз.

Депутаты от "Европейской солидарности" пришли в футболках с изображением Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с надписью: "Кто из них крот?".

На улице силовики перекрыли правительственный квартал, полиция выстроилась под Верховной Радой у каждого подъезда.

Gazeta.ua предлагает самое интересное из сказанного президентом.

О переговорах с РФ

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают"

Об оккупированном Крыме

"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Ждем получения ею официального статуса международной организации"

О ЕС

"Наша цель – имплементация соглашения об ассоциации. Всего выполнили почти 60% всех обязательств Украины по соглашению, причем 25% из них – только в этом году"

О Ринате Ахметове

"Политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента - расследование

Об экономическом паспорте украинца и олигархах

"До 10 декабря я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, плата за использование наших недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. После достижения совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья. Благодаря этим двум законам наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю"

"Мы начали систему борьбы с олигархами. Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит"

Судебная реформа

"Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале этого сложно пути"

20 тыс. грн средней зарплаты

"Средняя заработная плата в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов в месяц. С 1 января она составит минимум 20 тысяч гривен, а средняя зарплата врача будет 24 тысячи"

Вакцинация

"Еще вчера мы не знали, как поделить первую партию в 500 тысяч доз. Сейчас доступны миллионы доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna. Мы начинали с десяти тысяч прививок в день. В ноябре сделали 6,5 миллионов. Спасибо медикам. В общем на сегодня – 24 миллиона прививок"

"Украинская мечта"

"В скором времени мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне"

Множественное гражданство

"Важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского. происхождения, а украинского гражданства".

Перепись

"Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года"

810 мостов

"Цель на два следующих года – 15 тысяч километров дорог. Планируем соединить берега по всей Украине еще 810 мостами и мостовыми переходами, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты"

Жилье военным

"В следующем году полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке страны. Сразу после ветеранов начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих"

Строительство дронов

"Начинаем строить военный завод по изготовлению современных дронов"

26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также сказал, что в войну против Украины втянули Ахметова. После сказанного СБУ открыла уголовное производство.

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декабря

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