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понедельник, 29 ноября 2021 20:35

СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте

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СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Президент Зеленский во время прес-марафона / Reuters

СБУ открыла уголовное производство по статье о "действиях, направленных на захват государственной власти" после заявления президента Владимира Зеленского о подготовке госпереворота.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным СБУ, "отдельные граждане Украины и России" готовили действия с целью захвата государственной власти в Украине. О ходе расследования обещают сообщить позже.

Президент Зеленский располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. Об этом он заявил на прес-марафоне

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