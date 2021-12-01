Правительственный квартал перекрыли автозаками - Зеленский приехал в Раду

Сегодня в Верховной Раде с посланием выступает президент Владимир Зеленский. Тем временем правительственный квартал перекрыли автозаками.
Фото опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Не удивлюсь, если командуют те же мусора. Идиоты", - пишет в Facebook журналист Сергей Гришин.
Силовики перекрыли ул. Садовую. Ряды полиции стоят под Верховной Радой у каждого подъезда.
На площади под парламентом собирается митинг ФЛП.
Видео: Ян Доброносов
Обращение Зеленского в парламенте запланировано на 10:00. Президент уже приехал в Верховную Раду.
В сессионном зале депутаты из фракции "Слуга народа" надели белые футболки с надписью "За президента! Против олигархов". Футболку, в частности, надел заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко.
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В день выступления президента в Верховной Раде в центре Киева ограничат движение транспорта, сообщала Национальная полиция.
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