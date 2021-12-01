Правительственный квартал перекрыли автозаками - Зеленский приехал в Раду

Фото: Facebook.com/alexeygoncharenko

Сегодня в Верховной Раде с посланием выступает президент Владимир Зеленский. Тем временем правительственный квартал перекрыли автозаками.

Фото опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Не удивлюсь, если командуют те же мусора. Идиоты", - пишет в Facebook журналист Сергей Гришин.

Силовики перекрыли ул. Садовую. Ряды полиции стоят под Верховной Радой у каждого подъезда.

На площади под парламентом собирается митинг ФЛП.

Видео: Ян Доброносов

Обращение Зеленского в парламенте запланировано на 10:00. Президент уже приехал в Верховную Раду.

В сессионном зале депутаты из фракции "Слуга народа" надели белые футболки с надписью "За президента! Против олигархов". Футболку, в частности, надел заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко.

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В день выступления президента в Верховной Раде в центре Киева ограничат движение транспорта, сообщала Национальная полиция.