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вторник, 30 ноября 2021 19:32

Для Зеленского перекроют центр Киева

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Для Зеленского перекроют центр Киева
Перекрывать дороги будут с утра. Фото: Национальная полиция

В день выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде в центре Киева ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

В связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение движения транспорта в столице на:

- улицы Крещатик;

- улицы Михайловской;

- улицы Шелковичной;

- улицы Лютеранской;

- улицы Круглоуниверситетской;

- улицы Архитектора Городецкого;

- улицы Заньковецкой;

- улицы Садовой;

- улицы Институтской;

- улицы Липской.

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"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", - добавили в полиции.

1 декабря Владимир Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В настоящее время на Банковой готовят акции протеста. Свои акции анонсировал Нацкорпус и "Демократический топор".

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