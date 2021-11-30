Для Зеленского перекроют центр Киева

В день выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде в центре Киева ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
В связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение движения транспорта в столице на:
- улицы Крещатик;
- улицы Михайловской;
- улицы Шелковичной;
- улицы Лютеранской;
- улицы Круглоуниверситетской;
- улицы Архитектора Городецкого;
- улицы Заньковецкой;
- улицы Садовой;
- улицы Институтской;
- улицы Липской.
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"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", - добавили в полиции.
1 декабря Владимир Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
В настоящее время на Банковой готовят акции протеста. Свои акции анонсировал Нацкорпус и "Демократический топор".
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