Зеленский: Ахметова втянули в войну против Украины

Ахметова втянули в войну против Украины, заявил Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне.

Об этом он заявил журналистам на пресс-марафоне, сообщает Gazeta.ua.

"У нас есть агентурная информация и даже звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, и что привлекут миллиард долларов", - сказал Зеленский.

"Некоторые представители Российской Федерации и товарищи из Украины обговаривают то, что якобы общество готово и нужно донести информацию, что сегодня Ринат Ахметов готов включится в вопрос государственного переворота и смены действующего президента", - заявил Зеленский.

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По словам президента, олигарха "втягивают в войну". "В информационную войну против меня и государства его уже втянули", - сказал об Ахметове президент.

Зеленский сказал о "расшатывании" внутри страны. Ахметова вовлекает в войну "его близкое окружение".

24 ноября народные депутаты от "Слуги народа" обнародовали заявление об олигархическом шантаже со стороны телеканалов Ахметова.