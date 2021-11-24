Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили

В среду, 24 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" распространили в Facebook совместное заявление об олигархическом шантаже со стороны телеканалов Рината Ахметова.
Также заявление опубликовала представитель партии "СН" Юлия Палийчук.
"В последние месяцы телеканалы "Украина 24" и "Украина" превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - сказано в тексте.
Журналистов используют для шантажа государства и общества для лоббирования деловых и политических интересов собственников, заявили депутаты.
"Системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные обвинения тех, кто мешает олигарху, манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента", - сообщили они.
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По словам "слуг", происходит "попытка сохранить статус-кво".
"Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии - все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества", - сказано также в заявлении.
В партии заявили, что инициированный президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон "лишит возможности скупать политиков".
"Сегодня наша команда приняла совместное решение - игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества.
Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там невозможно", - сказано.
Партия сообщила, что пересмотрит свое решение, "когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".
Тем временем член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украины" Дмитрий Белянский заявил, что Ахметов "никак не вмешивается в редакционную политику канала".
"Власть имеет право комментировать или отказываться от комментариев. Что касается акционера МГУ Рината Ахметова, то он никак не вмешивается в редакционную политику канала, как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом", - заявил Белянский.
Также он сообщил, что заявление "СН" "является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", которые прозвучали в "Свободе слова с Савиком Шустером".
Ранее СМИ сообщили, что телеканал Ахметова "Украина 24" агитирует за экс-спикера Дмитрия Разумкова и против олигарха могут ввести санкции.
Олигарх отрицает ухудшение отношений с президентом Зеленским.
Ринат Ахметов - самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд.
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