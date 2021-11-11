Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции

Ахметов - самый богатый в Украине, его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Против олигарха Рината Ахметова могут быть введены санкции.

Об этом со ссылкой на собеседников в команде президента пишет "Українська правда"

Уже сейчас в кулуарах начали курсировать слухи о возможных санкциях против Ахметова или национализации части его активов.

"Есть разные идеи. Но он правда может доиграться. Не за медийку. Но за дестабилизацию парламента", – рассказал один из топовых членов команды президента Владимира Зеленского, имея в виду именно поддержку олигархом экс-спикера Дмитрия Разумкова в его попытке "откусить" кусок монобольшинства.

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"Знаете, мы все больше верим в то, что Ахметов не хочет с нами воевать, а хочет нас просто убрать. Полностью поменять ландшафт политический, помогать всем, кто не мы, чтобы в следующей Раде у него было сразу несколько фракций, а нас как можно меньше", – делится своими наблюдениями один из "слуг".

Разумков получает праймовые эфиры на телеканале олигарха "Украина 24". Ведущие чуть ли не агитируют телезрителей поддерживать экс-спикера.

У Ахметова санкций не хотели бы, но готовы к такому повороту.

"Ну, введут санкции - будем жить под санкциями. Попробуем такое. Но мы до последнего будем искать пути для понимания. Но подчиняться, прогибаться под кого-то мы не будем", - сказал влиятельный собеседник с орбиты олигарха.

Объявленные секретарем СНБО будущие слушания в Верховной Раде положения дел по расследованию формулы "Роттердам+" иначе как "приветом" Ахметову назвать нельзя, пишут журналисты.

Общий кредиторский портфель группы СКМ составляет около $6,5 млрд. Попадание владельца группы в реестр олигархов, кроме виртуальных репутационных рисков внутри страны, может создать реальные бизнес-проблемы для империи олигарха с международными кредиторами.

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. В ноябре стало известно, что семья Ахметова приобрела очередную виллу на берегу Женевского озера в Швейцарии. 8 ноября Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа".