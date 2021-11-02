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вторник, 02 ноября 2021 09:45

Ахметов купил очередную виллу в Швейцарии

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Ахметов купил очередную виллу в Швейцарии
Ахметов потратил на виллу 1,2 млрд. грн. Фото: УНИАН

Семья Рината Ахметова приобрела очередную виллу на берегу Женевского озера в Швейцарии.

Недвижимость оформили на старшего сына олигарха Дамира Ахметова, передает газета Le Temps.

На виллу потратили 44 млн швейцарских франков. Это 1,2 млрд грн.

На Дамира Ахметова записана еще одна вилла стоимостью 1,7 млрд грн.

Семья Ахметова купила новую виллу в марте. Всего на недвижимость в Женеве Ахметов потратил уже более 2,8 млрд грн.

Бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram написал, что Ахметов купил две виллы почти за 3 млрд грн по итогам 2020 года.

"При этом тарифы на перевозку УЗ для него не были подняты, и справедливую ренту за добычу железной руды он не платил. Фактически он приобрел эту швейцарскую недвижимостью на средства украинских граждан", - указал Лещенко.

Le Temps напомнило о связях Рината Ахметова со сбежавшим президентом Виктором Януковичем. Бывшего президента Metinvest International Феликса Блитштейна в 2017-м осудил Федеральный департамент финансов за нарушение санкций против Украины. Он способствовал вывозу за границу капиталов компании Mako Trading. Она принадлежала Александру Януковичу. В SCM Ахметова заявили, что после работы на холдинг в 2000-х годах Блитштейн продолжил самостоятельную карьеру. Его статус бывшего менеджера Metinvest International якоы не может рассматриваться как доказательство близости между Ахметовым и семьей Януковича. В офисах DTEK Trading в Женеве провели обыск.

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Напомнили СМИ о связях Ахметова с Полом Манафортом. В США он был осужден за уклонение от уплаты налогов и нарушение закона о лоббизме. Манафорт был консультантом у Ахметова. Специальный прокурор США в своем расследовании вмешательства Кремля в американские выборы подозревал Манафорта в том, что он делился с украинским олигархом информацией о выборах.

В прошлом году в январе сообщалось, что самый богатый человек Украины, олигарх Ринат Ахметов, купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью €200 млн или 5,3 млрд грн.

По оценкам Forbes, состояние Ахметова - $7,6 млрд.

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