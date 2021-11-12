Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира

Ранее СМИ сообщали, что во власти обсуждают санкции против Ахметова. Фото: novosti.dn.ua

Олигарх Ринат Ахметов отрицает ухудшение отношений с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

Об этом он сказал "Радіо Свобода".

"Нет, это – неправда. Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – сказал Ахметов.

При этом отказался ответить на вопрос, общается ли сам (или его соратники) с президентом напрямую.

"Я бы не хотел отвечать на этот вопрос", – заявил.

О том, существует ли у него и его соратников личный контакт с представителями Офиса президента (в частности, с руководителем ОП Андреем Ермаком, его заместителем Кириллом Тимошенко и советником президента Сергеем Шефиром) Ахметов лаконично заметил, что "знаком с Сергеем Шефиром" и "почтительно к к нему относится".

Олигарх также опроверг существование каких-либо договоренностей с ОП относительно тональности освещения деятельности власти на телеканалах, входящих в состав его медиахолдинга.

"Нет, (такие договоренности) не существовали. Я скажу так: одним из больших достижений Украины за 30 лет независимости я считаю свободу слова. Это – один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать", – сказал олигарх.

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По словам Ахметова, каналы его медиахолдинга "предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции" и "если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, это вопрос к власти".

Ранее СМИ сообщили, что телеканал Ахметова "Украина 24" агитирует за экс-спикера Дмитрия Разумкова и против олигарха могут ввести санкции. Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. В октябре прошлого года журналисты сообщали, что Шефира ночью тайно возят на Mercedes-Maybach, которым пользуется охрана Ахметова, в поместье олигарха.