"Обновление" системы: Зеленский назначил 21 недобросовестного судью

Президент назначил в том числе двух судей Майдана. Фото: president.gov.ua

21 из 28 судей, которых президент Владимир Зеленский назначил указами 1 декабря, имеют отрицательные выводы Общественного совета добродетели.

Об этом сообщил председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков в Facebook

"Мы уже писали ранее, что из 28 судей, которых с подачи коррумпированной ВРП назначил пожизненно Зеленский, двое являются судьями Майдана. Но всего недобросовестных судей, имеющих негативное заключение ГРД, среди них - 21, или три четверти", - пишет эксперт.

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DEJURE опубликовала список фамилий судей:

Андрей Коваль

Дмитрий Дьяченко

Оксана Кучерява

Николай Шелюховский

Ирина Дубовенко

Игорь Решетняк

Андрей Заболотный

Андрей Ключник

Надежда Бизяева

Максим Олийнык

Дмитрий Кухленко

Роман Светличный

Виталий Цуркан

Петр Заруба

Дмитрий Сирак

Екатерина Шкамерда

Роман Коваль

Роман Скотар

Елена Шевская

Евгений Капитонов

Александр Ратушенко

По словам юриста, назначенные судьи имеют проблемы с прозрачностью декларирования.

"Кроме того, что бросали невинных активистов Майдана за решетку, эти судьи, в частности: не декларировали имущество - машины, квартиры, нежилые помещения; не могли объяснить происхождение или сознательно занижали стоимость своего имущества; неоднократно посещали оккупированные территории; лгали в декларациях добродетели.

Все они теперь предназначены пожизненно и будут судить всех нас еще десятки лет. Вот такое "обновление" у нас судебной системы", – резюмирует юрист.

Ранее эксперты сообщали, что президент Зеленский назначил двух судей Майдана – Андрея Ключника из Святошинского районного суда города Киева и Петра Зарубу из Дарницкого райсуда. 1 декабря во время послания в Верховную Раду Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.