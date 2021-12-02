Зеленский раздал должности судьям Майдана

Президент Владимир Зеленский на аллее Героев Небесной сотни, 21 ноября. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил 28 судей, среди которых двое - судьи Майдана.

Об этом сообщила Фундация DEJURE.

Речь идет о судьях: Андрее Ключнике из Святошинского районного суда города Киева и Петре Зарубе из Дарницкого райсуда.

В 2014 году Ключник заключил в тюрьму участника Революции достоинства Александра Костура из-за участия в протестах.

Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу: решение судьи Ключника по поводу активиста противоречило закону. Но Высшая квалификационная комиссия судей прекратила дисциплинарное производство касательно судьи из-за того, что истек срок привлечения к ответственности.

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В 2018-м Общественный совет добродетели принял выводы, что судьи Ключник и Заруба не отвечают критериям добродетели и профессиональной этики.

Заруба получил отрицательное заключение ГРД из-за преследования майдановцев.

Участницу Автомайдана судья лишил водительских прав на три месяца якобы за то, что не остановилась на требование полиции.

"Как вам предназначение в годовщину Революции достоинства?", - спрашивают у DEJURE.

9 ноября президент Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась.