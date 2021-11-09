Этический совет собрали - Зеленский обещает очищение судов

Судебная реформа начинается. Фото: pixabay.com

Этический совет, который будет устанавливать соответствие кандидатов в члены Высшего совета правосудия критериям профессионализма и добродетели, сформировали. Судебная реформа началась.

Об этом сообщил сайт президента во вторник.

Членами совета стали:

- судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич;

- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун;

- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин;

- судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди;

- судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер;

- бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

"Надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе.

Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", - заявил президент Владимир Зеленский.

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2 ноября в ВРП поступил список рекомендованных Советом судей кандидатов в состав Этического совета. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября.

"Этический совет сформирован. Судебная реформа начинается. В базовом сценарии новый ВРП начнет очищение судов со следующей осени", - пишет в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В то же время активист заявил, что нардеп от "Слуга народа", председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин "продолжает защищать судебную мафию".

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Президент Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа. Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС.