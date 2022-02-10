Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"

Телеканалы проверят в конце февраля – начале марта. Фото: pixabay.com

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил проверки шести телеканалам за разглашение государственной тайны.

Решение регулятор принял 10 февраля, сообщил "Детектор медіа".

Проверят телеканалы "Еспресо", "4 канал", "Україна", "Україна 24", "5 канал" и "Прямий".

Каналы показывали документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников российской военной компании "Вагнер".

В частности – письмо начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы и отчет, подписанный начальником специального резерва ГУР Юрием Семенюком об "Авеню".

Член Нацсовета Максим Оноприенко обратил внимание на то, что документы имеют гриф "Совершенно секретно".

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Нацсовет направил письмо начальнику разведки с просьбой выяснить принадлежность документа к государственной тайне и получил подтверждение. Потому назначил каналам проверку. Она состоится с 25 февраля по 12 марта.

"Проверка проводится для сбалансирования интересов государства и общества", – сказала председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Оноприенко сказал, что регулятор "должен сбалансировать все интересы, с одной стороны - государства по защите важной тайной информации во время продолжающейся российской агрессии и ее эскалации, с другой – право общества на информацию, в том числе общественно значимую информацию".

"Так операция была или нет? Это была наша операция или каких-то иностранных государств? Потому что Ермак с Зеленским говорят, что не было и операция не наша. Они лгут?", - пишет бывший народный депутат Борислав Береза.

29 июля 2020 года 33 боевиков ПВК "Вагнера" задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В Верховной Раде требовали расследования государственной измены. Президент Владимир Зеленский говорил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах". Международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков просил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.