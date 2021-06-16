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Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным

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Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Михаил Пашков: "Идет нормальный процесс продвижения Украины в Альянс. А этот саммит – лишь один из этапов". Фото: Радио Свобода

Заявление на саммите НАТО о предоставлении членства Украине следует рассматривать как поощрение нашей страны к евроатлантической интеграции. Предоставление Плана действий по членству не означает немедленного включения в Альянс – это лишь промежуточный этап. Есть безусловный прогресс на пути к Альянсу. Своими мыслями с Gazeta.ua поделился эксперт по внешней политике Центра Разумкова Михаил Пашков.

В коммюнике по итогам саммита НАТО говорится, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса. Что изменилось после этого саммита? Насколько он стал прорывным для Украины?

К саммиту были чрезмерные ожидания. Он не стал прорывом в отношениях нашей страны с Западом, но четко подтвердил евроатлантические перспективы Украины и то, что она получит ПДЧ. Президент Украины уже заявлял, что следовало бы определить временные рамки. Однако помехой этому очень сложные воздействия. Среди внутренних в рамках НАТО – прежде всего позиция Венгрии относительно членства Украины. Очень осторожное отношение Франции и Германии к российскому вопросу. И предстоящая встреча Байдена с Путиным. И, конечно, внешний фактор – это влияние России. Подобная ситуация для Украины не оптимальна, но является приемлемым вариантом развития событий. Есть определенные проблематичные моменты – в частности пункт о "национальных меньшинствах", на котором настаивала Венгрия. Возможно, еще будут обсуждения и дополнения. Мы должны прежде всего учитывать, что Украина сейчас имеет мощный инструментарий сотрудничества с НАТО в виде национальных программ. Были ожидания прорыва, которые не оправдались. Однако никакого провала нет, – идет нормальный процесс продвижения Украины в Альянс. А этот саммит – лишь один из этапов.

Для нас самым сложным является то, о чем говорил Байден – решение проблемы коррупции, деолигархизация, судебная реформа, защита прав человека

Для вступления в НАТО Украине выдвинули ряд требований по реформированию, в частности сектора обороны. Какие же? Которые нам воплотить сложнее, а какие проще?

Значительная часть требований относительно ПДЧ связана не с военным вопросам, а со стабильностью демократических институтов, гражданским контролем над сферой безопасности. Для нас самым сложным является то, о чем говорил Байден – решение проблемы коррупции, деолигархизация, судебная реформа, защита прав человека. Это стандартный набор требований, давно уже нам известный. Он дает возможность не только продвинуться в сфере решения внутренних украинских проблем, но и сделать весомое заявление относительно перспективы членства в ЕС – эти процессы взаимосвязаны.

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Чего мы уже достигли из поставленных требований? Что можем записать себе в актив?

Плюс – это недавнее принятие ряда важных законопроектов: о госзакупках, о разведке. Сейчас на стадии завершения находится законопроект о Службе безопасности Украины, была принята стратегия национальной безопасности, военная доктрина. Достижение поставленных требований – это перманентный процесс. Надо по максимуму использовать возможности программы стратегического партнерства с НАТО – начиная от совместных учений и тренировок и до присутствия украинских военнослужащих в структурах НАТО. Нам же сейчас следует сосредоточиться на проведении реформ внутри страны и активно заниматься внешней политикой.

В Альянсе ощущается нехватка стратегии на российском направлении

Когда получим План действий, по вашему мнению? Что для этого нужно?

Следует понимать, что ПДЧ – это не членский билет. Это программа членства, рассчитана на достаточно длительное время, и она не гарантирует автоматического членства в Альянсе. Это просто промежуточный этап на пути в НАТО. Когда мы его пересечем – можно будет вести конкретный предметный разговор о самом членстве. Есть другой вопрос. В Альянсе ощущается нехватка стратегии на российском направлении. Есть заявления, декларации, но целостной концепции отношений с Россией нет. Это вызывает много вопросов.

Президент США Джо Байден заявил, что оккупация Россией украинских территорий не является препятствием к членству Украины в НАТО. Что могут означать его слова, а также итоги саммита НАТО, накануне его встречи с Путиным 16 июня?

Не думаю, что это кардинальное утверждение, которое будет определять характер разговора Байдена с Путиным. Это формальное заявление, которое должно показать, что США не отказываются от лоббирования вступления Украины в НАТО. Не стоит ожидать какого-то прорыва в отношениях России и США. На повестке дня явно будет широкий спектр вопросов, начиная от стратегической стабильности и заканчивая ситуацией в Сирии и на Ближнем Востоке. Вряд ли Путин будет поддерживать тематику защиты прав человека в России – это для него закрытая тема. Но определенные точки соприкосновения у обоих президентов будут.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ждет ПДЧ в 2022 году. Это реально?

Есть задачи государственной политики относительно получения ПДЧ. И Украина, используя все возможные средства, будет его добиваться. Четко определить, когда мы сможем достичь этой цели – очень трудно, учитывая внутренние и внешние обстоятельства, готовность Украины и готовность наших партнеров по НАТО. Получение ПДЧ – это маркер, заставляющий Украину сосредоточивать все силы на этой задаче. Но то, что ставятся подобные задачи – это положительный фактор.

Украина станет членом НАТО, План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса. Об этом говорится в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В документе по Украине приняли те же формулировки, что и в отношении Грузии.

В решении саммита призывают Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ, проводить реформы как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В документе упомянули об "уважении к меньшинствам". Это требование выдвигает Венгрия, но в коммюнике его не вспоминают.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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