Украина получит членство в НАТО через ПДЧ

В коммюнике заявили о возможностях Украины относительно членства в НАТО. Фото: Reuters

Украина войдет в НАТО через План действий по членству.

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в коммюнике лидеров НАТО, одобрили по итогам брюссельского саммита Альянса, передает "Європейська правда".

В документе по поводу Украины приняли те же формулировки, что и в отношении Грузии.

В решении саммита призывают Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

"Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели - внедрения принципов и стандартов НАТО", - говорится в коммюнике.

Союзники призывают Украину проводить реформы как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В документе упомянули об "уважении к меньшинствам". Это требование выдвигает Венгрия, но в коммюнике о Бухаресте не упоминают.

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В Альянсе отметили, что Партнерство расширенных возможностей, которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс к нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую военную совместимость".

Североатлантический альянс должен выполнить предоставленные Украине и Грузии обещания о перспективах вступления в НАТО. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита НАТО в Брюсселе. По его словам, сегодняшний саммит должен рассмотреть не только угрозы от России, но и от Беларуси.