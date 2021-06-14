Украина получит членство в НАТО через ПДЧ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 207
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 423
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 684
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1368
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1494
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 756
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
7
7
7
12
10
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
Видео
Все видео
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Обнародовали 36 ч телефонных разговоров Медведчука
Обнародовали 36 ч телефонных разговоров Медведчука
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 54
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 747
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 522
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 441
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2727
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 144
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 19:25

Украина получит членство в НАТО через ПДЧ

  Комментировать
Украина получит членство в НАТО через ПДЧ
В коммюнике заявили о возможностях Украины относительно членства в НАТО. Фото: Reuters

Украина войдет в НАТО через План действий по членству.

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в коммюнике лидеров НАТО, одобрили по итогам брюссельского саммита Альянса, передает "Європейська правда".

В документе по поводу Украины приняли те же формулировки, что и в отношении Грузии.

В решении саммита призывают Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

"Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели - внедрения принципов и стандартов НАТО", - говорится в коммюнике.

Союзники призывают Украину проводить реформы как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В документе упомянули об "уважении к меньшинствам". Это требование выдвигает Венгрия, но в коммюнике о Бухаресте не упоминают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет"

В Альянсе отметили, что Партнерство расширенных возможностей, которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс к нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую военную совместимость".

Североатлантический альянс должен выполнить предоставленные Украине и Грузии обещания о перспективах вступления в НАТО. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита НАТО в Брюсселе. По его словам, сегодняшний саммит должен рассмотреть не только угрозы от России, но и от Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина получит членство в НАТО через ПДЧ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Заложили основу европейской интеграции Украины

Самое читаемое
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 5022
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 3411
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3267
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3106
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 2952
Политика
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 Просмотров: 9
В заявлении Шмыгаля о карантине заметили ошибку
В заявлении Шмыгаля о карантине заметили ошибку Просмотров: 18
Пока Киев двигался по европейскому пути – имел поддержку - Гламаздин
Пока Киев двигался по европейскому пути – имел поддержку - Гламаздин
 Просмотров: 63
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
 Просмотров: 207
Суд арестовал акции компаний, связанных с АЗС Медведчука
Суд арестовал акции компаний, связанных с АЗС Медведчука Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
1
На саммите G7 Украины занимает высокое место - глава Еврокомиссии
1
Меркель - Байдену: Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа
Голосов: 7316
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть