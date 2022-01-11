Подозреваемый в присвоении 93 млн нардеп Дубневич развелся - с имущества частично сняли арест

Ярослав Дубневич в день снятия с себя неприкосновенности 31 октября 2019 года показывал с трибуны фигу.

Высший антикоррупционный суд снял арест с части имущества бывшей супруги народного депутата из группы "Партія "За майбутнє" Ярослава Дубневича Наталии, поскольку они развелись.

Решение 21 декабря принял следственный судья Ярослав Шкодин, сообщает "Слово і діло"

Экс-супруга нардепа обратилась в суд о разделе общего имущества.

В июле прошлого года Лычаковский районный суд Львова частично иск удовлетворил. Суд признал право собственности Натальи Дубневич на 1/2 всех 54 земельных участков и 1/4 еще одного земельного участка на 8 соток в селе Зубра.

Также суд отдал ей право собственности на 1/4 квартиры площадью 51,40 кв. м; 1/2 доли жилого здания на 164,20 кв. м; 1/2 части садового дома площадью и 1/4 части жилого дома.

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Позже Лариса Дубневич обратилась в суд, чтобы отменить арест дома в селе Лисиничи; административного помещения на 440 "квадрата" во Львове и 66/100 частей зданий и сооружений имущественного комплекса на 942 кв. м в городе.

Объяснила, что дом приобрела сама до брака, как и административные помещения во Львове. В то же время, здания и сооружения имущественного комплекса находятся в общей собственности, но экс-жена депутата использует их для хозяйственной деятельности как физическое лицо-предприниматель.

Суд снял арест, но только с половины здания и админпомещения, а также с частей зданий и сооружений.

В октябре 2019-го Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым нардепом девятого созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест. В ноябре депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн. Перед арестом переписывал имущество на сына. Дубневич является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, организовал схему по продаже Укрзалізниця стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн. В деле арестовали около 100 земельных участков и более 40 объектов недвижимости.