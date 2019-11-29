Чтобы не конфисковали: Дубневич переписал имущество на сына

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого подозревают в завладении 93 млн грн государственных средств, перед арестом переписал недвижимость и компании своего сына Юрия.

Об этом в своем расследовании сообщают журналисты Bihus.info

Ярослав Дубневич в день снятия с себя неприкосновенности 31 октября показывает кукиш с трибуны.

Дубневич стал первым нардепом нового созыва Верховной Рады, которого его коллеги позволили задержать силовикам.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал ему залог в 100 млн грн. За 5 дней Апелляционный суд снизил сумму до 90 млн. Суд арестовал ряд активов, принадлежащих нардепу. Правда, в перечень арестованного странным образом попало далеко не все, указывают журналисты.

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Суд арестовал 57 земельных участков общей площадью почти 14 га в Пустомытовском районе Львовской области, пол здания очистного сооружения, котельную, нежилое здание в селе Зубра Львовской, полквартиры, нежилые помещения во Львове и дом там же. Еще - квартиру в старом доме на улице Китайской также во Львове. Остальное имущество под арест не попало.

В день уплаты залога и выхода Дубневича из следственного изолятора, его 20-летний сын Юрий получил целый ряд "ценных подарков".

"Жемчужиной" коллекции подаренного является жилой дом с офисными помещениями на Франко в центре Львова, общей площадью около 1 тыс. кв. м. Дом состоит из 12 жилых комнат, четырех кухонь, мансарды, подвала и офисных помещений на первом этаже.

Автор: bihus.info

Также в собственности Юрия Дубневича оказалось элитное жилье на 440 квадров в селе Зубра Львовской и нежилые помещения на Антоновича.

Автор: bihus.info

Автор: bihus.info

"Мы ничего противозаконного не делаем. Мы распоряжаемся своим имуществом так, как мы считаем это нужным. Есть определенные позиции, где я сейчас владельцем. В реестре можете это четко увидеть. А почему, как - это наше личное дело", - сказал о подарках Юрий.

Автор: bihus.info Сын Дубневича Юрий делает сельфи.

После положительного оглашения приговора судьями, арестованное имущество лица или корпоративные права компании могут перейти в собственность государства. Например, если лицу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Эта статья предусматривает такую санкцию. И это, как раз случай Ярослава Дубневича, говорят юристы.

"Лица часто списывают с себя имущество, чтобы в будущем не было вопроса о конфискации. Если будет приговор через год, два, пять, а собственник не будет иметь этого имущества или корпоративных прав в компании, конфисковать это имущество будет невозможно. Это они такие меры предосторожности для себя делают", - говорит юрист Владимир Марусяк.

Кроме недвижимости Юрий Дубневич и его двоюродный брат Павел получили от родителей - Ярослава и Богдана Дубневичей - бизнес. Например, "Агропромышленное предприятие "Львовское". Конечными бенефициарами здесь раньше были Ярослав и Богдан Дубневичи. Сейчас же общество принадлежит Юрию и Павлу Дубневичам.

Автор: bihus.info

"А какое вам дело до того. Будьте здоровы и не звоните больше", - так объяснил изменения бенефициаров компании Богдан Дубневич.

По информации из реестра Министерства юстиции изменения в компании "Агропромышленное предприятие Львовское" состоялись дважды 31 октября 2019 года. То есть, через два дня после обысков в домах Дубневичей. Тогда же внесены сведения о "изменении состава или информации об учредителях". Коррективы в учредительные документы юридического лица в пункте "изменение местонахождения, изменение органа управления" были сделаны 1 ноября.

Юрист объясняет, факт переписи компаний - это не нарушение закона, однако, есть несколько причин зачем так делают подозреваемые лица:

"Если владельцы, бенефициары будут задержаны, стоит вопрос, кто будет управлять компанией, кто будет подписывать договоры, вести деятельность.

Если взглянуть с другой стороны - это один из путей избежания имущественной ответственности. Например, эта фирма была задействована в каких-то схемах, сделках, в случае ее отчуждения в пользу другого лица будет труднее арестовать имущество. Такие соглашения должны быть признаны недействительными по иску прокурора или следователя, как такие, которые направлены на избежание ответственности".

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Общество "Агропромышленное предприятие "Львовское" является учредителем "Корпорации КРТ".

15 ноября во Госреестр были внесены изменения - корпорация принадлежит сыновьям Дубневичей - Павлу и Юрию. Иронично, что по версии следствия именно "Корпорация КРТ" завышала цены на продукцию на 20% и была посредником-закупках стрелочной продукции между Укрзализныцей и Днепровским стрелочным заводом. А Ярослав Дубневич, будучи председателем транспортного комитета Верховной Рады, способствовал таким закупкам в 2015-2017 гг.

Ярослава Дубневича подозревают в завладении государственными средствами на более 93 млн грн. Он якобы пролоббировал, чтобы Укрзализныця в декабре 2015 года - июне 2016-го закупила стрелочные переводы по завышенным ценам у подконтрольного ему предприятия. 31 октября Верховная Рада разрешила его арестовать.