Чтобы не конфисковали: Дубневич переписал имущество на сына

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 243
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2269
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1062
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1008
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 936
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11394
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1764
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6516
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2916
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 216
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 11:45

Чтобы не конфисковали: Дубневич переписал имущество на сына
6

  Комментировать

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого подозревают в завладении 93 млн грн государственных средств, перед арестом переписал недвижимость и компании своего сына Юрия.

Об этом в своем расследовании сообщают журналисты Bihus.info

  Ярослав Дубневич в день снятия с себя неприкосновенности 31 октября показывает кукиш с трибуны.
Ярослав Дубневич в день снятия с себя неприкосновенности 31 октября показывает кукиш с трибуны.

Дубневич стал первым нардепом нового созыва Верховной Рады, которого его коллеги позволили задержать силовикам.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал ему залог в 100 млн грн. За 5 дней Апелляционный суд снизил сумму до 90 млн. Суд арестовал ряд активов, принадлежащих нардепу. Правда, в перечень арестованного странным образом попало далеко не все, указывают журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"

Суд арестовал 57 земельных участков общей площадью почти 14 га в Пустомытовском районе Львовской области, пол здания очистного сооружения, котельную, нежилое здание в селе Зубра Львовской, полквартиры, нежилые помещения во Львове и дом там же. Еще - квартиру в старом доме на улице Китайской также во Львове. Остальное имущество под арест не попало.

В день уплаты залога и выхода Дубневича из следственного изолятора, его 20-летний сын Юрий получил целый ряд "ценных подарков".

"Жемчужиной" коллекции подаренного является жилой дом с офисными помещениями на Франко в центре Львова, общей площадью около 1 тыс. кв. м. Дом состоит из 12 жилых комнат, четырех кухонь, мансарды, подвала и офисных помещений на первом этаже.

Автор: bihus.info
 

Также в собственности Юрия Дубневича оказалось элитное жилье на 440 квадров в селе Зубра Львовской и нежилые помещения на Антоновича.

Автор: bihus.info
 
Автор: bihus.info
 

"Мы ничего противозаконного не делаем. Мы распоряжаемся своим имуществом так, как мы считаем это нужным. Есть определенные позиции, где я сейчас владельцем. В реестре можете это четко увидеть. А почему, как - это наше личное дело", - сказал о подарках Юрий.

Автор: bihus.info
  Сын Дубневича Юрий делает сельфи.
Сын Дубневича Юрий делает сельфи.

После положительного оглашения приговора судьями, арестованное имущество лица или корпоративные права компании могут перейти в собственность государства. Например, если лицу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Эта статья предусматривает такую санкцию. И это, как раз случай Ярослава Дубневича, говорят юристы.

"Лица часто списывают с себя имущество, чтобы в будущем не было вопроса о конфискации. Если будет приговор через год, два, пять, а собственник не будет иметь этого имущества или корпоративных прав в компании, конфисковать это имущество будет невозможно. Это они такие меры предосторожности для себя делают", - говорит юрист Владимир Марусяк.

Кроме недвижимости Юрий Дубневич и его двоюродный брат Павел получили от родителей - Ярослава и Богдана Дубневичей - бизнес. Например, "Агропромышленное предприятие "Львовское". Конечными бенефициарами здесь раньше были Ярослав и Богдан Дубневичи. Сейчас же общество принадлежит Юрию и Павлу Дубневичам.

Автор: bihus.info
 

"А какое вам дело до того. Будьте здоровы и не звоните больше", - так объяснил изменения бенефициаров компании Богдан Дубневич.

По информации из реестра Министерства юстиции изменения в компании "Агропромышленное предприятие Львовское" состоялись дважды 31 октября 2019 года. То есть, через два дня после обысков в домах Дубневичей. Тогда же внесены сведения о "изменении состава или информации об учредителях". Коррективы в учредительные документы юридического лица в пункте "изменение местонахождения, изменение органа управления" были сделаны 1 ноября.

Юрист объясняет, факт переписи компаний - это не нарушение закона, однако, есть несколько причин зачем так делают подозреваемые лица:

"Если владельцы, бенефициары будут задержаны, стоит вопрос, кто будет управлять компанией, кто будет подписывать договоры, вести деятельность.

Если взглянуть с другой стороны - это один из путей избежания имущественной ответственности. Например, эта фирма была задействована в каких-то схемах, сделках, в случае ее отчуждения в пользу другого лица будет труднее арестовать имущество. Такие соглашения должны быть признаны недействительными по иску прокурора или следователя, как такие, которые направлены на избежание ответственности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича

Общество "Агропромышленное предприятие "Львовское" является учредителем "Корпорации КРТ".

15 ноября во Госреестр были внесены изменения - корпорация принадлежит сыновьям Дубневичей - Павлу и Юрию. Иронично, что по версии следствия именно "Корпорация КРТ" завышала цены на продукцию на 20% и была посредником-закупках стрелочной продукции между Укрзализныцей и Днепровским стрелочным заводом. А Ярослав Дубневич, будучи председателем транспортного комитета Верховной Рады, способствовал таким закупкам в 2015-2017 гг.

Ярослава Дубневича подозревают в завладении государственными средствами на более 93 млн грн. Он якобы пролоббировал, чтобы Укрзализныця в декабре 2015 года - июне 2016-го закупила стрелочные переводы по завышенным ценам у подконтрольного ему предприятия.

31 октября Верховная Рада разрешила его арестовать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы не конфисковали: Дубневич переписал имущество на сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 70778
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 13086
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 9396
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8334
Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні
Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні
 Просмотров: 6228
Политика
Зеленский ввел новые воинские звания к стандартам НАТО
Зеленский ввел новые воинские звания к стандартам НАТО
Рада может запретить продажу земли украинцам с двойным гражданством
Рада может запретить продажу земли украинцам с двойным гражданством Просмотров: 45
"ОПЗЖ" и мажоритарщик Яценко: показали нардепов, которые прогуливают голосования
"ОПЗЖ" и мажоритарщик Яценко: показали нардепов, которые прогуливают голосования Просмотров: 90
Рассказали, за что Байдена приняли в украинскую "Бурисму"
Рассказали, за что Байдена приняли в украинскую "Бурисму" Просмотров: 126
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению 1 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
Голосов: 13877
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua