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четверг, 31 октября 2019 11:33

Рада дала согласие на арест первого нардепа

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Автор: zik.ua
  Дубневича подозревают в присвоении 93 млн грн "Укрзализныци"
Дубневича подозревают в присвоении 93 млн грн "Укрзализныци"

Парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать самовыдвиженца Ярослава Дубневича.

Постановление о снятии неприкосновенности поддержали 332 народных депутатов, задержание - 241, арест - 229.

Генпрокурор Руслан Рябошапка выступил в зале с агументацией. По его словам, следствие располагает доказательствами того, что Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.

Сам Дубневич назвал дело против него политическим.

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Накануне комитет по вопросам регламента признал законными представления на Дубневича. При этом комитет имеет замечания относительно обоснованности доказательств вины нардепа.

На днях в селе Зубра Львовской области прошли обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. В НАБУ рассказали, что обыски были в рамках дела о легализации более 2 млрд грн, полученных преступным путем. Кроме этого, детективы НАБУ расследуют недостоверное декларирование со стороны братьев Дубневичей.

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Дата
31
октября

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