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пятница, 22 января 2021 15:37

Нардеп Дубневич пытается избежать ареста имущества

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Нардеп Дубневич пытается избежать ареста имущества
Ярослав Дубневич в парламенте предыдущего созыва был членом фракции БПП, теперь - в группе "Партия "За будущее".

Жена народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении 93,2 млн грн Укрзализныци, подала иск. Она просит разделить их общее имущество.

Речь идет об около 100 земельных участков и более 40 объектов недвижимости, которые сейчас арестованы по делу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает портал "Слово і діло"

Иск подала в Лычаковский районный суд города Львова. Заседание назначено на 14:00 25 января.

Таким образом, в случае раздела имущества супругов Дубневичей арест с недвижимости, которая достанется жене депутата, отменят. Оно не подлежит конфискации, если депутата признают виновным.

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Ранее Высший антикоррупционный суд отменил арест наличных Дубневича - $119 тыс. и €102 тыс. Основанием стало решение Печерского райсуда Киева по гражданскому делу по иску зятя Дубневича к нардепу.

Детективы НАБУ и прокуроры САП обратились в суд с ходатайством о повторном аресте имущества.

"Семейство депутата пробует нехитрый способ избежать ареста имущества", - написал Центр противодействия коррупции.

В октябре прошлого года Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым народным депутатом ІХ созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест.

В ноябре депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн.

Ярослав Дубневич является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, он организовал схему по продаже Укрзализныци стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн.

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