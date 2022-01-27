Под Офисом президента обнажилась активистка Femen: пришла с ребенком

Фото: femen.org

В Киеве активистка движения Femen устроила пикет под Офисом президента. Женщина пришла туда с ребенком и оголилась.

Фото обнародовали на сайте организации 27 января.

Активистка требовала отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин и принудительной их мобилизации в случае войн.

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Отмечалось, что женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, поэтому нельзя возлагать равные обязанности,

"Ни одна из нас не развязывала войны. Ни одна из нас не обворовывала армию. Ни одна из нас не должна погибнуть" - заявила активистка.

Петиция об отмене приказа Министерства обороны по воинскому учету женщин набрала достаточно подписей для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой пересмотреть перечень, согласно которому женщин берут на воинский учет. С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет. Взятие на воинский учет женщин – это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ. Всё, что нужно знать о воинском учете для женщин, - по ссылке.