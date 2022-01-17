Зеленский отреагировал на петицию о военном учете женщин

Зеленский призвал сократить перечень профессий, обязывающих женщин встать на военный учет. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова сократить перечень специальностей и профессий, обязывающих женщин встать на воинский учет. Соответствующая петиция украинцев набрала более 37 тысяч подписей.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Президент обратил внимание на то, что тема воинского учета вызвала общественный резонанс из-за недостаточного разъяснения вопроса и слишком большого перечня профессий и специальностей, подпадающих под нововведения.

Также Зеленский поручил пересмотреть административное наказание за несвоевременную постановку на воинский учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры.

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет. Взятие на воинский учет женщин - это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ. С 2023 года женщины будут платить штрафы в случае отказа встать на воинский учет. Штрафы могут быть наложены на работодателей, которые обязаны проконтролировать этот процесс.